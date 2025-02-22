17樓𨋢速降B2再衝33樓頂層　雲南業主頭部重創慘死家屬稱如過山車

雲南昆明有升降機突發故障，先從17樓疾速墮至B2層，隨後又猛衝至33樓頂層，導致一名59歲業主受重創不幸身亡。目前，當地市監局已調取了升降機的維修保養記錄，並對事故進行調查。



涉事的升降機。（澎湃新聞）

綜合內媒報道，事故發生於周二（2月18日）晚8點半左右，昆明同德廣場B區4棟升降機突發故障。死者女兒透露，父親等家人2016年入住該小區，事發當晚父親準備上樓取東西，結果升降機運行時彷彿「過山車」一般，猛然間從17樓疾速墜落到B2層，緊接着又猛衝至33樓頂層。父親亦因此頭部遭受重創後出血，不幸當場身亡。

一份寫有「昆明市應急管理局值班信息」的文件顯示，「2月18日21時59分接報，韋某（男，59歲，廣東茂名市人）被發現在同德廣場B區4棟33樓升降機內死亡。經初步勘查，疑因升降機故障衝頂致其死亡。」

資料顯示，升降機衝頂是指，升降機在運行過程中，由於故障或操作失誤等原因，超過其設計的最高樓層，繼續向上運動，最終撞擊到升降機井頂部的情況。

涉事的升降機已經暫停使用。（澎湃新聞）

涉事的升降機信息。（澎湃新聞）

事故發生後，涉事的升降機已被暫停使用，周三（2月19日），小區物業公司張貼提示稱，「因4棟3號升降機配件損壞，現需要進行配件維修，為保證安全現作停運處理，預計恢復時間7天左右。」

報道指，涉事升降機於2014年1月11日投入使用，維保單位為昆明申菱電梯服務有限公司，最近一次維保時間「暫無」、最近一次檢驗日期為2023年10月15日，製造單位是奧的斯電梯（中國）有限公司。

不過，小區物業公司工作人員表示，小區升降機每個月都會進行不定時維護保養，相關日常記錄也有，具體事故原因只能等待政府部門的專案調查組進行調查。該工作人員還稱，「升降機今年2月份進行過維保，事發後，我們要求維保公司對小區所有升降機進行檢修檢測，有故障一定要排除。」

周五（2月21日）晚，死者的女兒表示，當天下午有關部門表示，事故正在調查當中，「政府部門很重視，說一定會給我們一個交代。」

反覆按開關按鈕等，都可能會影響升降機運行程序的靈敏度，加劇安全風險。（視覺中國）

至於為何升降機衝頂傷害如此大？報道指，升降機發生衝頂時，會急速上升，導致人處於超重狀態。在衝頂的瞬間，人由於慣性持續上升，頭部有可能會撞上升降機頂部，之後又會重重摔落到地板，後果嚴重。

此外，升降機發生不正常下墜時會啟動多種安全措施。其中，下方安全鉗是升降機必要的安全保護裝置，但發生衝頂時，上方安全鉗在中國許多升降機內並無安裝。

而導致升降機事故的主要原因，通常有兩個方面，一是不良乘搭行為，如伸手攔門、在升降機內蹦跳、反覆按開關按鈕等，都可能會影響運行程序的靈敏度，加劇安全風險。

另一方面，溫度、受潮情況、設備老化等環境因素也與升降機安全息息相關，若維護保養不到位，潛在問題積累也會導致故障發生。