升降機驚魂！幾秒鐘2樓急衝上24樓　內地男慘遭拋飛全身骨折險死

升降機驚魂！浙江金華一名大叔，今年10月從住家搭乘升降機下樓，不料升降機先是卡在2樓，隨後直接「衝頂」秒升24樓，造成全身上下8處骨折，至今還在躺醫院休養。



據《1818黃金眼》報道，劉先生今年58歲，租屋住在金華東陽紅椿新苑社區，事發10月20號傍晚六時許，他從14樓準備坐升降機下到1樓，但升降機停在2樓，劉先生按了幾下1樓鍵，發現沒有動靜，於是按了警鈴，約莫困了20幾分鐘，就在物業找來升降機維護工人時，意外發生了。

浙江一名男子搭乘升降機下樓時，車廂卡在2樓後突衝上24樓，造成他全身8處骨折。（微博@1818黃金眼）

點圖放大瀏覽：

+ 32

劉先生表示：

一下子到24樓，把你扔到頂上又「啪」地扔回來了，我就感覺就是我們自己好像坐那個什麼東西，也想不出這麼快的東西，沒有了。

他向記者陳述升降機短短幾秒鐘從2樓一下子衝到24樓，整個人在升降機內被拋飛，不只頭撞上頂燈，整個腿也摔斷好幾節。

劉先生躺在醫院病床上出示診斷書，上頭寫著：

股骨粗隆間骨折（左側）

股骨粗隆下骨折（左側）

腰椎骨折L2

胸椎壓縮性骨折（胸5）……



算一算，全身上下有8處骨折。

事已至此，劉先生只能慢慢靜養等待恢復，不過醫療費卻遇到問題，此前物業私下叫升降機維修公司來墊錢，近兩個月來前前後支付了7萬元人民幣，對方現在表示吃不消了，後續每個月還要2、3萬人民幣，不知找誰來負責。

記者向涉事物業公司詢問，金姓副主管表「已經申報保險，是一次性給付」；至於負責升降機維修迅達公司陳姓經理則稱升降機責任險沒有墊付義務：

都是後面一次性找報銷的，到後面數字多少也不知道，而且這個週期又長，我們肯定也是墊付不起的。

目前三方還在進一步協調中。

【延伸閱讀】印尼超市員工遭貨𨋢斬首 誤觸升降機按鈕「探頭慘死」

【延伸閱讀】印尼超市員工遭貨𨋢斬首 誤觸升降機按鈕「探頭慘死」「探頭慘死」

印尼一名超市員工卸貨時，把頭伸出升降機查看情況，慘遭移動中的升降機「斬首」。（20DETIK影片截圖）

點圖放大瀏覽（慎入）：

+ 16

【相關圖輯】機場升降機門「突然打開」 印尼女踏空墜𨋢槽慘死

【相關圖輯】機場升降機門「突然打開」 印尼女踏空墜電梯槽慘死

點圖放大瀏覽：

+ 16

延伸閱讀：

幫骨折老公洗澡！人妻神手一摸驚「蛋蛋不對稱」 揪出睪丸癌

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】