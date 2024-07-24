深圳｢唐樓｣裝共享升降機　每次最多收0.8元　通過AI識別自動扣費

深圳羅湖一老舊小區，近日安裝了兩部共享升降機，居民從此告別「爬樓時代」。雖然居民無需承擔高額的安裝費用，但每次乘搭則需支付0.2元（人民幣，下同）至0.8元不等的費用，升降機會通過AI識別技術實現自動扣費。



深圳羅湖一老舊小區，近日安裝了兩部共享升降機。（深圳特區報）

據《深圳特區報》報道，周一（7月22日），隨着兩部新裝共享升降機投入使用，羅湖區南湖街道新南社區東樂宿舍過百位居民正式告別「爬樓時代」。

兩部升降機目前處於免費使用階段，8月1日起將啟動階梯式收費，樓層從低到高單次收費金額介乎0.2元至0.8元，採用「誰乘坐、誰付費」和「不使用、不付費」原則。

升降機公司負責人介紹，升降機依託人臉AI識別等技術，會根據每一戶的戶號及其對應的人臉和身形進行識別，通過統計該戶人員乘坐次數進行綜合扣費。

東樂宿舍小區始建於20世紀80年代，7層樓高的兩個單元現有24戶、約170位居民，其中，老年人、孕婦、嬰幼兒等出行不便人群約30人，此前全靠步行上下樓。值得一提的是，升降機的安裝以及後期維護費用均不需業主付錢。

共享升降機，即是第三方企業或機構全額投資升降機的建設和維護，居民無需一次性承擔高昂的電梯購置和安裝費用，而是通過按次、按月或按年付費的方式有償使用電梯。該模式打破了傳統的自籌資金安裝電梯的壁壘，讓不具備充足財力的小區居民有機會享受到升降機帶來的便利。

據業內人士指出，近年來，全國各地試水共享升降機的案例並不鮮見，但具體落地操作中建設資金如何籌集、使用電梯如何收費、達到什麼標準可以申請安裝等問題尚未形成統一的認識。

據業內人士指出，全國各地試水共享升降機的案例並不鮮見。（深圳特區報）

而在一次性大額投入的情況下，第三方公司要想實現收支平衡甚至盈利，關鍵點在於政府的補貼和升降機內的廣告費收益。

有法律人士表示，共享升降機模式將長期使用成本分散至小額定期支付，極大降低了居民的個體負擔。對業主來說，除了考慮技術安全和服務保障外，還需要充分評估使用權與相關權益間的平衡。

上述人士又稱，「長期租金或使用費是否固定？發生故障或其他不可預見問題情況下，權責如何界定？合作企業如若經營不善或退出市場，后續維護和更新如何持續？這些都需要通過合約加以保障和約束。」