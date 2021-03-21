遼寧女教師深陷網絡賭博欠巨債　向家長借款逾百萬後自殺亡

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-21 18:12

遼寧撫順市望花區一小學班主任楊某，早前多次以家中要買樓、裝修等理由，向學生家長借錢共計上百萬（人民幣，下同）。惟今年春節期間，楊某被揭借錢用於網絡賭博，後於2月16日自殺身亡。 撫順市教育局上周四（18日）稱，目前已獲悉楊某的事件，但具體處理情況由望花區教育局負責。警方表示，已有多人因楊某借款而報案，但事件屬於經濟糾紛，目前警方只能登記，借款人可透過法院起訴。

學生家長林紅透露，楊某現年48歲，教授語文課。去年10月5日，楊某聲稱自己相中了一個單位，因錢都在銀行理財還沒到期，於是向她借5萬元，並承諾12月底還款。由於老師主動張口，林紅也不好拒絕，於是向對方借錢。

惟去年12月底，楊某卻稱自己手頭緊未能還錢；今年1月中旬，又以孩子出國留學為由向她借錢。當時，林紅質疑國外疫情嚴重，不應出國留學，於是拒絕再借錢。

另一名家長高先生稱，楊某生前曾向29名學生家長借錢，其他家長最高借5萬，而自己前後借出83萬。期間，對方曾歸還40萬，目前尚有43萬未還，加上其他家長的欠款，共計107萬元未償還。

然而，楊某借錢後卻自殺身亡，更留下遺書稱生前因為參與網絡賭博，欠下巨款無力償還，又稱她欺騙家人為自己四處借錢或向銀行貸款。高先生坦言，當時得知對方自殺身亡後，第一反應是「完了，我的錢沒了」，又稱自己現時感到徬徨無助，「不知道怎麼辦，我現在愁死了」。

對於為何要向楊某借錢，高先生解釋，自己只是為了孩子，擔心如果不借對方會對孩子不好。他表示，目前壓力非常大，事件對他及孩子造成很大的陰影，不僅是金錢上的損失，還有對老師、學校的信任產生質疑。他認為學校有監管不力的責任，希望校方能出面承擔。

楊某留下遺書，表示自己生前因為參與網絡賭博，欠下巨款無力償還。（微博）

對於妻子楊某欠下巨款後自殺，管先生表示，兩人是重組家庭，登記結婚不過一年多時間，且兩人初相識時，對方只是一名普通小學老師，沒有任何不良嗜好。不過，楊某去年多次向他和家姑借錢，本着「夫妻倆一起過日子，能幫一把就幫一把」的想法，他前後借出2、30萬。

直至今年臨近農曆新年，管先生才得悉妻子網絡賭博欠下巨款。管先生稱，他和楊某的兒子都勸她去自首，但對方不願意，兩人於是決定在2月18日離婚。管先生在春節期間一直照顧母親沒有留在家中，未料楊某在2月16日自殺身亡。

管先生稱，部分學生家長和債主曾經聯繫他，但他都要求對方循法律程序追討，「她賭博的事我不知道，這些錢也沒有用於家庭建設」。

（北京青年報／九派新聞）