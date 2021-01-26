柬埔寨近期多名華僑被殺　中使館：案件多涉賭博　國人須潔身自好

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-26 16:29

柬埔寨近期有多名中國公民被殺，中國駐柬埔寨大使館在周二（26日）就發布消息，指該些案件多數因賭博而起，提醒在柬埔寨中國公民一定要潔身自好，千萬不要沾染賭博，以免走上不歸路。

據了解，最近一宗同類案件發生在1月21日，當天上午9時許，一名37歲中國男子在柬埔寨西港的一間賭場外被人當街射殺。有知情人士透露，死者在西港做賭場生意，疑因跟他人在生意上發生糾紛。

中國駐柬埔寨大使館提醒，賭博是一條不歸路，「在柬發生的一樁樁涉中國公民的命案表明，大凡染賭者，輕則家財盡散，妻離子散；重則賭債纏身，家破人亡」。

大使館並指要謹防高薪招聘陷阱，一些所謂「大公司」為招募網賭人員，宣稱高薪招聘人事、打字員、銷售、客服等人員，「請記住，『天上從來不會掉餡餅』。來柬務工前請務必簽署正規勞務合同。否則，等待你的絕不是高薪，而是網賭窩點的非法監禁和綁架勒索」。

大使館最後強調，網賭人員必受制裁，網絡賭博與電訊詐騙沆瀣一氣，害人害己，而且柬埔寨政府已宣布取締。同時，中柬兩國執法部門正加大聯合打擊力度，掃蕩各類在柬涉中國公民的網賭及電訊詐騙活動，「在此，我們正告那些經營並參與網賭的人員，『賭海無邊，回頭是岸』。如執意一條道走到黑，終將受到法律的嚴厲制裁！」

（綜合報道）