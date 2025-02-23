四川村民清理化糞池沼氣中毒　4死1命危

2月22日，四川自貢市大安區村民清理化糞池時遇險，4人身亡。



《華商報大風新聞》報道，有網民稱，2月22日下午，自貢市大安區086鄉道附近，一位魚店老闆與幾個人掉入化糞池，有人傷亡。有知情者稱，「我看到救起來3個，前兩個當時還有氣息，但第三個已經沒有生還的跡象。我走的時候還有一個在找」。

事發後，多輛120急救車和消防救援車停在現場，化糞池已被圍起，現場有多名圍觀者議論紛紛。多名網民稱，沼氣中毒者包括當地一間魚店的老闆，「在清化糞池時可能沒有排氣」。

多輛救護車和消防救援車到場。（華商報大風新聞）

2月23日，魚店老闆的家屬稱，目前還在醫院搶救，「不曉得有沒有生命危險，我只是暫時替他來看店」。

自貢市第一人民醫院工作人員證實，2月22日下午5時許曾派出一輛救護車，另外還有其他醫院的救護車到場，但未有透露沼氣中毒患者的情況。

自貢市大安區應急管理局工作人員證實，事發後該局工作人員前往現場調查處理，3人送院搶救後不治；一人病危，正全力搶救；一人生命體徵平穩，還在救治；另有一人當場身亡。

工作人員介紹，他們是清理村民喻某家中的化糞池時遇險，「其中一個是村民喻某，喻某化糞池堵塞了，本村另外幾個村民幫助清掏一下」，不幸身亡的4人都是男性。

化糞池。（視覺中國）

據介紹，沼氣是有機物質在厭氧環境中，在一定的溫度、濕度、酸堿度的條件下，通過微生物發酵作用，產生的一種可燃氣體。沼氣是一種無色、有毒、有臭味的氣體，主要成分是甲烷。

四川樂山消防救援支隊消防員介紹，沼氣池內有很多有毒氣體，人類吸入後，一般3到5分鐘就會渾身無力、發軟，隨即昏迷。因此，清理前必須先打開井蓋通風，設法向池內鼓風，促進空氣流通，並使用送風設備將池內的沼氣和一氧化氮排空。