男子製PPT揭名校博士生女友出軌已婚副院長　私密照都有震驚網民

內地名校南京師範大學爆出醜聞，一名男子製作詳盡的PPT舉報其博士生女友在戀愛期間出軌已婚導師。南京師範大學25日（周二）稱，決定免去該涉事環境學院副院長職務，取消其研究生導師資格，暫停一切工作。



男子製作詳盡的PPT舉報其博士生女友在戀愛期間出軌已婚導師。（微博）

內容不堪入目。（微博）

長達14頁圖文並茂的PPT曝光（點擊放大）：

+ 8

綜合內媒報道，該PPT文件顯示，舉報的男子自稱與女友相識於南京師範大學校園，後來出社會工作，女友繼續在學校讀博士課程，為環境學院博士生黨支部書記，其導師為45歲的環境學院副院長宋某某。兩人長期保持不正當關係，對方計劃在女友畢業後為其安排去一個研究院工作。

女事主為南京師範大學環境學院博士生黨支部書記。（網絡圖片）

被指出軌的南京師範大學環境學院副院長。（網絡圖片）

男子製作長達14頁圖文並茂的PPT揭發兩人兩係，其中包括前言、人物介紹、兩人的微信聊天記錄、結語等，仿如學術報告，不少網民驚嘆該男子做PPT的能力。

兩人的微信聊天記錄之中更有大量不堪入目的內容，包括疑似私密部位照片。

校方：免去宋某某環境學院副院長職務

南京師範大學25日表示，針對網上關於我校教師宋某某涉嫌師德失範行為的信息，學校高度重視，立即開展調查核實。

經初步調查，學校研究決定，免去宋某某環境學院副院長職務，取消其研究生導師資格，暫停一切工作。後續將根據進一步調查結果，對相關人員依紀依規嚴肅處理。

網民熱議：

「不得不說現在的學生真的很擅長做PPT。」

「現在都流行PPT解讀了。」

「人學問不能太高深，高深了啥玩意都給你做PPT，還精益求精。」

「不愧是學術瓜，每次排版都有講究。」

