江蘇男舉報妻子出軌初中副校長：別人告訴我的　聊天記錄照片曝光

江蘇揚州市某初中副校長徐某某，被舉報與已婚女子胡某存在不正當男女關係。

舉報人為胡某的丈夫黃先生，他表示已向相關部門反映近十年，但始終沒有結果，徐某某依然擔任副校長，自己的家庭則面臨破碎。



《現代快報》報道，舉報人黃先生稱，與妻子胡某結婚多年，他長年在外地打工，妻子留在家中照顧孩子，「（妻子出軌）這件事情還是其他人告訴我的」。

2014年某日，有人將徐某某的幾十次開房記錄印出並塞入黃先生的家門，後被黃父發現。自此，黃先生懷疑妻子與徐某某存在不正當關係，他後來在妻子手機內，發現她和徐某某的曖昧聊天記錄及合照，「他在聊天時喊我妻子老婆，還說要永遠在一起」。

徐某某與胡某合影。（現代快報）

聊天截圖顯示，徐某某與胡某頭靠頭手搭肩合影，徐某某在聊天時多次喊胡某「老婆」。開房記錄顯示，從2013年1月底至2014年8月份，徐某某先後有40條開房記錄，其中大部分是工作日下午、晚上在寶應各大賓館開的鐘點房。

同時，黃先生提供了徐某某在2015年1月30日寫下的保證書，內容為「本人保證從今向後不再與胡某發生愛（曖）昧關係，保證從今向後由本人引起黃先生和黃妻的家庭糾紛產生的後果，由本人承擔一切責任」。

聊天記錄顯示，徐某某多次喊胡某「老婆」。（現代快報）

黃先生指出，2014年起已向有關部門反映徐某某的作風問題，但對方至今仍擔任副校長，「這樣的人怎麽能做著教書育人的工作？」。他又稱，這件事也導致夫妻關係非常差，目前正在鬧離婚。

對於前述說法，徐某某稱「是交友不慎，聊天不當」。他聲稱，自己與胡某在一次吃飯中認識，後來關係的確有些曖昧，但沒有不正當男女關係。

至於開房記錄，徐某某表示只有一兩次是自己開會開房，其餘都是朋友用其身份證開房，「那兩年自己身份證基本放在一個搞開發的朋友那裏」。而「保證書」也是黃先生家人要求他與胡某不再聯繫時寫下，後來兩人也沒有聯繫。

開房記錄顯示，從2013年1月底至2014年8月份，徐某某先後有40條開房記錄，其中大部分是工作日下午、晚上在寶應各大賓館開的鐘點房。（現代快報）

2015年1月30日，徐某某寫下保證書，內容為「本人保證從今向後不再與胡某發生愛（曖）昧關係」。（現代快報）

徐某某表示，十多年前，縣紀委已就此事調查並對他批評教育。寶應縣教育局監察室、辦公室的員工亦證實此事，紀委當時已按照有關規定處理徐某某，其中包括批評教育、書面檢查以及今後不再提拔之類的結果。

《中國共產黨紀律處分條例》規定，與他人發生不正當性關係，造成不良影響的，給予警告或者嚴重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；情節嚴重的，給予開除黨籍處分。

黃先生表示，當年有關部門未向其反饋處理結果，同時苦於自己沒辦法調取徐某某開房的閉路電視紀錄，加上今年以來多次向寶應有關部門反映，至今也沒得到具體答覆，黃先生期待官方以書面形式向他反饋處理結果。