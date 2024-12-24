閃婚生女後老婆竟出軌失蹤！丈夫打探才知她｢結過7次婚有6個小孩｣

貴州一名男子與人相親，雙方認識僅2個月隨即閃婚並育有一女。



不料，婚後妻子好吃懶做還出軌，甚至日前拋夫棄子離家出走「人間蒸發」，他幾經打探竟赫然發現，原來妻子「結過7次婚、生過6個小孩」！

趙先生閃婚後才發覺妻子的過去並不尋常：（按圖了解）



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據《看看新聞》報導，趙先生（化名）來自貴州安順某縣城，家裏做點小生意，父母疼愛，生活穩定。因為一直沒有找到合適的物件結婚，眼看已經30多歲還沒娶親，遂在他人介紹下，2021年底，與老家在江蘇的吳女相親，認識短短兩個月，兩人便於2022年初領取結婚證成為夫妻，隨後誕下一女。

趙先生表示，「生了孩子以後，她（妻子）甚麼都不做，娃娃奶粉尿片也不管，我給她3千都不夠用，家裡柴米油鹽都不管，只曉得索要錢」，一次兩人為錢爭執後，妻子帶孩子回老家，還以此索要2萬元人民幣來買黃金。

沒想到，妻子返家後變本加厲，不只成天點外賣亂花錢，甚至還與其他男人出軌，一天趁趙先生開車外出，竟把一歲多的孩子獨自丟在家中，離家出走。趙先生於是通過各種渠道打探妻子消息，沒想到，這一探就探出了一個「驚天秘密」。

原來婚前妻子曾告訴過趙先生，從小生活艱苦，結過兩次婚，但實情是年紀才30出頭的吳女，婚史十分豐富，趙先生向記者透露「第一次15歲被他老爸賣到安徽，生了兩個孩子，第二次在四川被人家騙生了一個...第7次就是我，她總共結了7次婚，生了6個娃娃」。

目前，趙先生希望吳女士能夠回來離婚，把孩子的撫養問題解決清楚，歸還自己最後給她的2萬塊錢。並提醒大家婚戀中需謹慎防騙。

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