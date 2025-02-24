擁601萬粉絲　網紅雪花96歲爺爺逝世　哭求蒼天：把病痛傳給我吧

來自湖南的知名網紅「雪花」在抖音有601萬粉絲，常分享與爺爺互動的影片，但21日凌晨0時28分雪花爺爺離世，享年96歲，令不少粉絲相當難過。



事實上，雪花爺爺在19日就有感冒，從「雪花」的影片可見爺爺躺在床上，雪花則拿著碗，一口一口的餵爺爺喝水，之後的影片爺爺也都躺在床上，雪花幫爺爺蓋好棉被，忍不住靠在爺爺身上大哭，寫下：

爺爺您是老頑童，不會一直躺著的，快點好起來打我，上天請把爺爺的病痛傳給我吧，我實在不忍看爺爺痛苦了。

來自湖南的知名網紅「雪花」在抖音有601萬粉絲，常分享與爺爺互動的影片（抖音截圖）

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雪花爺爺於21日凌晨0時28分離世，中午雪花公開爺爺臨終時的畫面，只見當時爺爺靜靜地躺在床上，還有在呼吸，雪花則握著爺爺的手大哭，時不時摸爺爺的臉和胸口，眼淚止不住的流。不過這畫面卻引發網友討論，因為在習俗上，眼淚不能掉在亡者身上，不然亡者會走不開。

此外，也有人留言：

「人老說別就別了，以後爺爺叫雪花只有夢裡」

「好突然，我一刷到了不敢相信這是真的，那麼好好的老爺爺說沒就沒了」

「我早就知道會有這麽一天，一直希望他能多長壽，今早上刷到以為他只是病了。沒想到下午刷到這個才聽到真的走了」

「上午才刷到洗頭，下午就刷到老人家走了！老人家一路走好」



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