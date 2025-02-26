安徽學校貓隻屍首分離塞書枱惹虐殺質疑　CCTV揭真相：非人為

據《潮新聞》報道，安徽銅陵職業技術學院有學生發現流浪貓被屍首分離後被塞進學生的課桌，不少人質疑貓咪被人類殘害。2月26日，校方通報稱，調閱閉路電視後發現小貓是遭另一隻大貓撕咬拖拽，未發現可疑人員。



網民發佈內容。（華商報）

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近日有網民發帖稱，安徽銅陵職業技術學院的一隻流浪貓屍首分離被塞進了學生的書檯，地上還有血跡和內臟。事件引發熱議，不少網民懷疑有人故意殘害貓咪。

CCTV截圖。

CCTV截圖。

2月26日，校方發布情況說明稱，學院會同公安駐校警務站通過查看現場、調閱閉路電視等，發現在22日23時33分，一大貓叼一小貓進入C104教室，直至23日10時期間，大貓在C104、C204教室先後多次對小貓身體進行反覆撕咬、拖拽。

23日9時21分，一學生進入C104教室自習，期間大貓叼部份貓屍在教室走動，該生拍照後離開教室。在此之前，閉路電視畫面中未發現人員出入C104和C204教室。