00後劍橋畢業生當動物園飼養員　否認大材小用：工作令自己更健康

2024年2月，2000年出生的南京女孩馬雅在放棄生物醫藥企業的工作後，選擇加入上海動物園，成為一名飼養員。她本科畢業於英國帝國理工學院的生物科學，隨後在劍橋大學獲得獸醫科學碩士學位，因此有聲音認為她「大材小用」。對此，她不以為然，強調理論知識仍有用武之地，還指在動物園工作以後，自己變得更健康。



馬雅的工作內容相當豐富，她曾在食草動物區負責大象、河馬和犀牛的飼養，也曾在靈長類動物區照顧金絲猴和狒狒，甚至參與了食肉類動物如老虎和小熊貓的日常護理。如今，她主要負責鹿和羊的飼養工作。

馬雅現時主要負責鹿和羊的飼養工作。

儘管飼養員的工作壓力和體力要求較高，馬雅卻表示自己樂在其中。她認為，之前的學術背景雖然以科研為主，但她更渴望與動物直接接觸並能見到實際效果。馬雅說：「動物園的工作讓我能真正地參與到動物的生活中去。」

隨著她的故事被廣泛傳播，許多人對她的選擇表示驚訝，認為她的高學歷與飼養員的工作相比是「大材小用」。對此，馬雅認為，自己的理論知識在動物種群管理和獸醫藥理學方面依然有用，能夠幫助她更好地理解動物的健康和行為。

馬雅認為，自己的理論知識在動物種群管理和獸醫藥理學方面依然有用。

上海動物園的相關人員指出，近年來，越來越多高學歷人才應聘動物園職位，包括來自美國康奈爾大學和澳洲墨爾本大學的畢業生，他們被要求在一線飼養崗位輪崗至少半年。飼養員不僅要負責清潔和喂養，還需參與動物保護研究和科普教育。

馬雅從小喜歡動物園，特別是貓科動物。她表示，自己對猞猁的喜愛日漸加深，認為它們的眼神充滿靈性。她的職業選擇正是出於對動物的熱愛和對實踐的渴望。

馬雅從小喜歡動物園，職業選擇正是出於對動物的熱愛和對實踐的渴望。

在動物園的工作日常中，馬雅早上八點上班，下午五點下班，主要負責巡查動物、打掃展區和喂食。儘管工作環境與辦公室截然不同，馬雅卻樂於接受這種挑戰，認為這讓她變得更加健康，「在動物園工作以後，我覺得變得更健康了。之前在辦公室坐得比較多，腰不太好，來了以後運動量還是比較輕的，自己業余時間也會再做一些運動，感覺更加強壯一點」。

而在一次小海獅因環境變化而拒絕進食的事件中，馬雅更運用她的獸醫理論知識，嘗試通過增加與小海獅的互動來緩解其壓力，最終取得了成功。她強調，理論知識在實際操作中並不總是能直接應用，還需要不斷嘗試和探索。

馬雅強調，理論知識在實際操作中並不總是能直接應用，還需要不斷嘗試和探索。

馬雅的工作經歷不僅豐富了她的職業技能，也加深了她對動物園運作的理解。未來，她希望能在日常飼養工作中融入更多的科研，特別是在動物營養和疾病治療方面。她渴望將理論與實踐相結合，為動物福利貢獻自己的力量。

網民點睇：

做自己，不簡單！

動物園門檻擡高了 從投資收益看一輩子也拿不回本科和研究生花的錢

每個人選擇不同，重在熱愛

劍橋決定了這是起點，不是終點

用新知識賦能各行各業，自己又喜歡，很有意義

職業，沒有高低貴賤之分，敬業與樂業才是職業的精神與價值

高學歷的目的之一是讓自己有想做啥就做啥的自由，現在很多高學歷的人沒有弄明白這個，於是學歷越高，路越窄。希望越來越多的人為自己而活。加油！

