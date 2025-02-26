谷愛凌曾拿北京體育局4700萬訓練經費　報道一出隨即刪除

2月25日，財新網以《谷愛淩訓練經費列入財政預算引關注 年金額超過4700萬元》為標題披露，北京市體育局曾給美籍滑雪運動員谷愛凌4700萬元（人民幣，下同）訓練經費，引發熱議，相關報道隨即遭刪除。



谷愛凌此前因傷退賽。（Getty Images）

2022年朱易在個人首次冬奧賽事出現嚴重失誤，遭到部份內地網民批評。（Getty Images）

「財新網」援引北京市體育局數據顯示，該局2023年曾為谷愛凌撥款4737.9萬元，2024年曾為朱易撥款145萬元。

北京市體育局官網顯示，該局2025年總預算約為1.91億元，194個項目預算中包括冬季運動管理中心的「優秀運動員訓練比賽保障經費」達4814.8萬元，該項目至少由兩個人使用。

官網寫道，2022北京冬奧會金牌得主谷愛凌、花樣滑冰名將朱易與北京體育局簽約，繼續代表北京出賽並力爭在2026年米蘭冬奧取得佳績。消息引發熱議後，北京市體育局昨天將預算案中提及谷愛凌、朱易的描述刪除。