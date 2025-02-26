順德中學宿舍14男共處一室　人均面積僅28呎　有學生3天未能洗澡

近日，廣東順德大墩初級中學的男生宿舍引起關注。據市民在社情民意平台反映及內媒報道，該校14名男生共用一間面積僅37平方米（約398呎）的宿舍，生均面積僅為2.64平方米（約28.4呎），遠低於國家標準。對此，該校回應，現男生宿舍為後期改造而來，原建設的學生宿舍面積均為12人間37平方米設計，承諾未來將逐步改善宿舍環境。



2月中旬，內媒前往位於樂從鎮的大墩初級中學實地探訪，發現該校男生宿舍分為14人間和18人間兩種配置，女生宿舍則均為12人間。其中，男生宿舍14人間的照片顯示，宿舍內部擁擠，設施簡陋，學生的日常生活受到影響。宿舍區域由上下床和洗浴區組成，學生需共享一間廁所和一個淋浴位。而宿舍外是走廊區域，不少學生的衣物在高處晾曬。

位於樂從鎮的大墩初級中學。（廣東廣播電視台）

根據校方資料，女生12人間的宿舍面積37平方米（約398呎），生均面積為3.08平方米（約33呎），配置1間專門洗澡房和2間廁所，共3處區域可以洗澡；男生18人間的宿舍面積62平方米（約667呎），生均面積為3.44平方米（約37呎），配置3間專門洗澡房和2間廁所，共5處區域可以洗澡；而14人間的生均面積則顯著低於3平方米，配置1間專門洗澡房和1間廁所，共2處區域可以洗澡。

男生14人間宿舍環境。（廣東廣播電視台）

擁擠的環境令學生經常面臨洗澡和用餐之間的選擇。許多曾在14人間宿舍居住的學生表示，由於晚自習後到上床熄燈前，學校無餐食、熱水供應，洗衣服亦會被視作違規。因此，每天洗澡、吃飯、洗衣服，都需要在下午下課後至晚自習前的一個小時時間內完成。而14人共用一間廁所，平均7人使用一個淋浴位的現狀，經常出現個別學生無法按時完成洗浴的情況。

曾於初一階段住校的胡同學（化名）就表示，他習慣每日洗澡，但住校期間常常因時間不足而無法如願。最嚴重的一次，他在一周內竟有三日未能洗澡。

宿舍廁所。（廣東廣播電視台）

宿舍淋浴間。（廣東廣播電視台）

報道指，大墩初級中學創校於1985年，現為廣東省一級學校。隨著在校生人數的不斷增加，原有的宿舍設計已無法滿足需求。為此，學校自2008年以來逐步將教工宿舍改造成男生宿舍，並擴大宿位，但仍無法解決所有學生的住宿需求。

校方指出，所有宿舍改造需經上級部門審批，並表示將逐步改善宿舍條件，計劃減少每間宿舍的住宿人數，升級設施。而校方計劃申請資金支持，將宿舍改造納入長期發展規劃，力求改善學生的住宿環境，滿足家長和學生的需求。