CBA│廣州龍獅新星將女友塞行李篋混入宿舍｢通宵做作業｣ 遭罰停賽
撰文：ETtoday
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內地CBA廣州龍獅籃球俱樂部日前發生離譜事件，20歲的籃球新星張興亮日前在比賽前夕，將女友裝在行李箱裡，並且拖回宿舍，2人「熬夜通宵一晚」準備作業，引起軒然大波。對此，球團官方宣布，暫停張興亮參加俱樂部一隊的比賽。
綜合內媒報道，廣州龍獅籃球俱樂部的男籃5日對陣青島隊，沒想到20歲的小將張興亮竟把女友裝在行李箱裡面，並且拖回宿舍。
張興亮與網民罵戰貼文曝光：我怎樣關你什麼事？（點圖放大瀏覽相關照片）：
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2人在宿舍內通宵了一個晚上，由於女友有許多課程需要重修，張興亮花了整個晚上的時間，在幫女友準備作業。事後張興亮的女友在社交網站發布了相關照片，不過目前動態已被刪除。
事件引起軒然大波，不少內地網友對此痛罵：
「又一個坑男友的」
「人才喔，不是一家人不進一家門」
「絕配，天打雷劈的一對」
「作業本：我可以作證，他們一夜到頭都沒翻過我」
「張興亮把女友裝行李箱帶進宿舍」
「他女友把他坑多少次了」
對此，廣州龍獅籃球俱樂部也在微博發布貼文，由於張興亮因個人事務處理不當，引發廣泛關注，經過俱樂部管理層、教練組商討後，決定暫停張興亮參加俱樂部一隊比賽。
廣州龍獅籃球俱樂部說，經過溝通以後，張興亮已經意識到自己的錯誤，對於產生負面影響感到抱歉，接下來會用實際行動，來全面提高自己的各項能力。
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