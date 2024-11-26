女生高校宿舍呼吸困難　宿管拒讓男醫護上樓救援：我很害怕很絕望

山東淄博職業學院有女學生在網上反映，日前她因呼吸性鹼中毒需救治，但3名救護員均為男性，值週生和宿管拒讓對方入宿舍樓施救。她認為，值週生是拿着雞毛當令箭，「她說這是她的本職工作」，宿管更誇獎值週生做得好。

發病的女學生已按照校方要求將相關帖文刪除，「抖音雖然我刪了，但是如果事情以和稀泥的方式處理，我不僅還要再往上發，還要報警」。



《華商報大風新聞》報道，11月24日，疑似淄博職業學院當事女生在微博發文稱，「我在宿舍突然喘不上氣來，打了急救電話，120醫護人員來了以後，值週的女同學死活不讓他們上來，因為來的3個醫護人員都是男的，把醫護人員都氣笑了」。

當事人稱，自己躺在宿舍地上一刻感到非常害怕和絕望，「醫護人員離我那麽近。我舅舅比醫護人員先到，他也在樓下，也沒辦法上來」。她認為，值週女同學是拿着雞毛當令箭，「她說這是她的本職工作，我一位舍友給宿管阿姨打電話，宿管阿姨還誇獎這個值周的女同學做得好」。

當事人在網上發文。（微信公眾號＠東東趣談）

當事人在網上發文。（微信公眾號＠東東趣談）

當事人表示，發病時自己無法動彈，無法自救，幸好她有室友幫助。經醫生檢查，確定是呼吸性鹼中毒。她質疑，維修工均為男性，卻能直接進入宿舍樓，「男醫護人員上樓就不行了？不讓醫護人員上來，讓我等死嗎？人命關天……」。

她透露，由於學校要升本（科院校），怕有壞影響，要求她將抖音上的帖文刪除，「抖音雖然我刪了，但是如果事情以和稀泥的方式處理，我不僅還要再往上發，還要報警」。她又稱，自己不惹事，但也不怕事，學校宿管這種認死規矩，不懂變通的人不止這兩個人，希望通過本次事件，學校能夠嚴肅處理。

淄博職業學院。（微信公眾號＠東東趣談）

11月25日，該校的後勤管理處公寓管理科工作人員表示，按規定，男生不允許進入女生宿舍樓，宿舍管理由學工處負責管理。學工處工作人員則稱，前述情況需向同事核實，如有情況會向領導匯報，看如何處理。

該校南區公寓管理科的工作人員稱，外人肯定不允許進入女生宿舍樓，校方將會發布情況說明。

淄博市120的值班工作人員表示，救治患者生命是第一位，指派醫生時不會考慮患者的性別，宿管應該讓救護員上樓，攔住男醫護的做法不合適，「我們每天值班的醫生都不一樣，有可能是男的，也有可能是女的，但我們是讓符合病情相關科室的醫生去救治的，接到120求助信息後，我們馬上就會轉派，這樣還考慮男女性別的話，那就太難了」。