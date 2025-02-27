四川中學辭退清潔工讓學生打掃衛生至高考前　學生：嚴重影響休息

在問政四川平台，有學生近日爆料，稱四川省資陽中學解僱了多數清潔工，讓學生來打掃校園，且持續至高考前。對此，校方回應指，引入學生參與清潔勞動，是為了培養學生的勞動意識和愛護環境的良好的習慣。



「高一撿垃圾，高二掃操場，高三掃教學樓、科技樓」，爆料學生稱，按照學校要求，你每天都需要早起參與打掃，學習和休息時間受到嚴重影響。

據《資陽中學高2022級學生衛生打掃方案》顯示，為強化學生勞動意識和衛生習慣，學校安排從2月17日至6月5日期間，各班級除負責本班教室衛生外，還需輪流打掃仁致樓和科技樓公共區域。值日班級需在早自習時間（6:50-7:20，周日可調整至7:30-8:00）完成打掃任務，衛生情況將納入班級量化考核，由年級值周教師不定時檢查。具體要求包括垃圾桶每日清理，桌面保持乾淨並擺放整齊，過道地面無紙屑，窗戶玻璃視情況清理；樓梯及平台需保持地面無紙屑，底樓兩側垃圾桶每日早、中、晚清理。

《資陽中學高2022級學生衛生打掃方案》。（問政四川）

周二（25日），資陽中學工作人員稱，學校引入學生參與清潔勞動，是為了培養學生的勞動意識和愛護環境的良好的習慣，這相當於學校的一個校本課程。至於網傳的清退清潔工，工作人員承認「存在著一些清退」，但一部分比較不容易掃的還有一些存在安全隱患的地方，他們還是交給清潔公司，只是現在不需要大量的清潔工人。

另外，就學校清潔佔用學生學習時間的問題，校方表示，已經深入考慮並合理安排了學生的勞動時間。他們力求在不影響學生學習的前提下進行清潔工作。接下來，他們還會徵求老師和同學的意見，讓大家共同思考，考慮看怎麽樣的安排才更合理。