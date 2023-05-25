據內媒《澎湃新聞》報道，天津有打工仔因每日「帶薪拉屎」3至6小時不等而遭到公司解僱。他自訴，因肛腸疾病手術傷口剛愈合疼痛，不服公司決定提出上訴，遭到檢方駁回，維持原判。



當事人王某於2006年進入公司工作，2013年4月簽訂無固定期限勞動合同。2014年12月，王某因肛腸疾病在醫院進行手術，2015年1月傷口癒合，但其表示一直存在疼痛感。

公司指，王某從2015年7月起，每日在廁所停留時長為3-6小時。公司亦公開王某的「如廁記錄」：2015年9月7日至17日（9月13日除外），王某每天分2-3次，共計22次，每次停留47-196分鐘，每天分別在廁所停留3小時50分鐘、4小時28分鐘、4小時18分鐘、2小時32分鐘、4小時35分鐘、4小時16分鐘、4小時29分鐘、4小時01分鐘、5小時29分鐘、5小時22分鐘。

員工每日「帶薪拉屎」3至6小時遭解僱，不服提勞動仲裁遭駁回。（圖 / vcg）

2015年9月22日，公司向王某提出解僱，並於9月23日解除與王某的勞動關係。10月，王某提出勞動仲裁，要求繼續履行雙方無固定期限勞動合同，恢復勞動合同約定崗位。

仲裁委經審理認為，公司屬違法解僱，裁決公司繼續履行同王某之間的勞動合同。公司不服裁決，向法院提起訴訟。

歷經一審、二審和高院再審，法院認定，公司與該員工解除勞動關係，不違反法律規定，王某行為超出正常生理需求範圍，解僱合法。