四川女撞人後謊稱好心扶老人　長者送院不治　警指女涉肇事逃逸

據「樂山交警」公眾號消息，四川一名女子撞到老人後，稱自己騎車途中發現老人倒地躺在路上，自己好心扶起老人並將其送醫。但經警方調查發現，該名女子正是肇事者，目前該案件正在調查中，被撞倒的老人已經搶救無效於2月21日死亡。



女子將長者撞倒。（樂山交警）

女子送長者去醫院。（樂山交警）

2月18日，四川樂山市一名女子騎電動車將老人撞到， 隨即該名女子把老人扶到附近的衛生院救治。

老人家屬到達醫院後，女子稱自己騎車途中發現老人倒地躺在路上，自己好心扶起老人並將其送醫。隨後，女子便離開了醫院。

為了解老人受傷的真相，家屬報警。經警方調查， 肇事車主正是送老人到醫院的曾女。2月19日，曾女在面對警方時，一開始拒不承認是肇事者，直到民警出示了確鑿證據，曾女才承認是自己撞了老人。

曾女承認是自己撞倒了長者。（樂山交警）

曾女承認是自己撞倒了長者。（樂山交警）

民警調查了解到，被撞的長者陳某某到達醫院時，傷勢較重，隨後被轉入樂山市人民醫院搶救，後經搶救無效於2月21日死亡。目前，該案正在進一步調查處理中，曾女則涉嫌肇事逃逸。