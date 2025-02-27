四川女撞人後謊稱好心扶老人 長者送院不治 警指女涉肇事逃逸
撰文：許祺安
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據「樂山交警」公眾號消息，四川一名女子撞到老人後，稱自己騎車途中發現老人倒地躺在路上，自己好心扶起老人並將其送醫。但經警方調查發現，該名女子正是肇事者，目前該案件正在調查中，被撞倒的老人已經搶救無效於2月21日死亡。
2月18日，四川樂山市一名女子騎電動車將老人撞到， 隨即該名女子把老人扶到附近的衛生院救治。
老人家屬到達醫院後，女子稱自己騎車途中發現老人倒地躺在路上，自己好心扶起老人並將其送醫。隨後，女子便離開了醫院。
為了解老人受傷的真相，家屬報警。經警方調查， 肇事車主正是送老人到醫院的曾女。2月19日，曾女在面對警方時，一開始拒不承認是肇事者，直到民警出示了確鑿證據，曾女才承認是自己撞了老人。
民警調查了解到，被撞的長者陳某某到達醫院時，傷勢較重，隨後被轉入樂山市人民醫院搶救，後經搶救無效於2月21日死亡。目前，該案正在進一步調查處理中，曾女則涉嫌肇事逃逸。
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