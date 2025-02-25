理想L8 Pro追尾鏟雪車司機昏迷骨折　安全氣囊未彈開是形同虛設？

今年春節，車主張先生駕駛理想L8 Pro 接載家人回家時在高速公路上追尾鏟雪車，致其顱骨骨折。交警部門認定張先生擔主責，鏟雪車未放置警示標識被判擔次責。不過，張先生稱事發當天是下雪天氣，其車速只有5、60公里/小時，但事發時車上的安全氣囊沒有彈開，質疑「形同虛設」。理想汽車未有回應事件。



《華商報大風新聞》報道，張先生在湖南長沙市工作，2023年11月底，他以33.8萬元在長沙一間4S店購入一輛理想L8 Pro，平時用作代步，空閒時也會與家人自駕外出。

今年1月23日，張先生開車接載其姊姊和3名小孩回甘肅老家過年。他介紹，每開幾個小時就會停車休息，1月24日晚上8時40分，當他駛至吳忠市紅寺堡區的高速公路時突然下雪，不慎追尾鏟雪車。張先生的車頂被掀，軚盤變形，主副駕兩個安全氣囊未彈出，他滿臉是血，車身嚴重變形。

張先生的理想L8 Pro車頂被掀，軚盤變形。（華商報大風新聞）

張先生的理想L8 Pro車頂被掀，軚盤變形。（華商報大風新聞）

張先生稱，事發後他陷入昏迷，被救護車緊急送院救治，事後才得知「理想」緊急呼叫曾兩次致電他，但他處於昏迷狀態未有接聽。車禍造成其頭骨、顱骨等多處骨折，兩邊臉的神經受損，兩耳有積液流出，坐在後排的姊姊鎖骨骨折，還有兩個小孩受傷，萬幸已脫離生命危險。

交警出具的交通事故認定書顯示，張先生夜間行駛時遇雨雪路段未控制好車輛速度，被判擔此次事故的主要責任，鏟雪車未擺放好施工標識和危險警示標識，被判擔次責。

張先生獲救時陷入昏迷。（華商報大風新聞）

車禍導致張先生的頭骨、顱骨等多處骨折。（華商報大風新聞）

張先生稱，他出院後委托保險公司將車拖到就近的銀川賀蘭服務中心檢查維修，他向該店申請調取車輛的EDR（事故資料記錄器）數據，對方曾承諾會提供此數據及氣囊未彈開的檢測報告，後來卻食言，「我們報警後，他們才給EDR數據，但只是口頭告訴我說，事發時的撞擊速度不夠，撞擊角度不夠，導致安全氣囊未彈開」。

張先生介紹，事發時車速有5、60公里/小時，「在這樣的情況下，我懷疑兩個安全氣囊形同虛設」，並指自己想要安全氣囊未彈開的書面檢測報告，同時也想知道該理想車的安全生產標準。

理想L8 Pro車身嚴重變形。（華商報大風新聞）

理想汽車銀川賀蘭服務中心的負責人表示，他們沒有安全氣囊未彈出的檢測報告，當時只是口頭告知張先生安全氣囊未彈出的可能性，具體原因需第三方檢測後才能出具。

該負責人稱，經初步檢測並結合張先生車上的行車記錄儀分析得知，其左側車門及頂蓋吸收了大部分的碰撞能量，車輛正面防撞樑及機艙整體結構完整，碰撞橫向加速度及縱向加速度未達到彈開閾值，因此主副氣囊未展開。

負責人續稱，張先生提出的置換車輛復購政策抑底現金補償，都不符合三包法的相關規定，車輛本身沒有質量問題，建議張先生可以通過起訴等方式維權。