2千萬農村男成｢光棍｣　英媒：中國適婚男女性別比失衡2年後達高峰

根據英國《經濟學人》雜誌近日報道，中國適婚男女的性別比失衡問題日益嚴重，導致2024年結婚人數創下自1980年以來的新低，僅有610萬對。這一現象的背後，與過去實施的一胎化政策密切相關，造成了超過2000萬農村男性成為「光棍」。



根據聯合國「世界人口展望」及中國2020年人口普查數據，預計到2027年，適婚年齡男性與女性的比例將達到119:100，男性多出約2250萬人。這意味著，在男多女少的情況下，只有約80%的適婚年齡男性能找到配偶。而在2012年，該比值是105，反映「剩男」現象越來越嚴重。

中國媒體普遍指出，男性比女性多出3000萬人的現狀，使得「剩男」問題引發廣泛關注。最新公布的2025年中共中央一號文件中提到，將推進農村高額彩禮問題的綜合治理，並加強對農村適婚群體的公益性婚戀服務。

自1979年實施計劃生育政策以來，很多家庭在孩子出生前進行性別篩選，導致性別比失衡。2020年人口普查數據顯示，城市青少年的性別比為106，而農村則高達120，這使得年輕農村女性多選擇在城市尋找配偶，進一步加劇了農村男性的婚戀困境。

農村女性的聘禮在短短幾年內大幅上漲。（VCG）

隨著社會變遷，越來越多受高等教育的女性選擇不結婚，或選擇經濟條件更好的城市男性，這使得農村男性面臨更大的婚戀壓力。例如，遼寧省的調查顯示，當地農村女性的聘禮在短短幾年內大幅上漲，從2016年的6.8萬元人民幣飆升至2020年的17.6萬元。另一項橫跨11個省分的調查則顯示，農村男性的結婚成本，包括婚房和相親支出，在2010年是2000年的7.6倍。

此外，女性短缺的情況也導致東南亞女性被販賣至中國的案件增加。2019年，中國政府與多國聯合營救了1130名被販運的外籍女性，顯示出當前社會穩定的潛在威脅。

儘管隨著女性經濟地位的提升及社會觀念的變化，對性別的偏好趨於正常化，但眼下農村光棍的危機仍然亟待解決。