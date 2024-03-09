曲線救國？相親20次無果　大齡剩男轉行做紅娘　7年促成3百對良緣

說到「紅娘」，不少人可能會先想到上了年紀、熱心親切的阿姨。但大陸就有一名「石家莊紅娘哥」因自己多次相親無果，進而轉職當起「現代月老」，7年內就促成了346對良緣。



陸媒《縱覽新聞》報導，今年30多歲的小夥周世鵬受訪時談起自己踏入業界的契機，2017年，當時27歲的他還沒有交往對象，成了村裡的「大齡剩男」。親戚們替他感到著急，2年間給他介紹了20多位相親對象，但一直沒有遇到「有緣人」。

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當時他想著，「我為啥不能自己給自己找個對象？」，打聽到石家莊市人民廣場有一個「相親角」。於是，他便到相親角，尋覓適合的對象。

周世鵬回憶，相親角可說是「生意興隆」，許多家長拿著孩子的基本資訊互相詢問「多大的呀？」、「是不是來找對象的？」，讓自己來找對象的他顯得格格不入。於是，周世鵬靈機一動，開始幫助這些長輩們登記整理資訊，當起了「紅娘」。

沒想到，幾個月後，周世鵬還真促成了一對。看著人家步入禮堂，讓他充滿了成就感，「比自己結婚還高興！也就是那一刻，心裡就埋下了一顆『當紅娘』的種子」。2018年4月，他辭去正職工作，當起了全職「紅娘」，而他一堅持就是7年，共促成了346對夫妻。

據他說，「說起來，這也算我家的『祖傳產業』，我們家都是熱心腸，喜歡管閒事。我爺爺說成了26對，我媽說成了10多對，我現在就是把他們幹過的事兒發揚光大了」。

談到這行業，周世鵬表示，「紅娘的工作看似簡單，其實大有學問」，2人共同生活，就像不同的齒輪安裝在一台機器上，需要有個磨合的過程，如果磨合不好很容易解體。因此，他不會急於幫客戶介紹對象，而是先跟對方溝通，試著成為朋友，「找對象是一輩子的事，多去了解他們，了解他們真實的想法和需求，才能介紹到合適的人」。

他的工作室內掛滿了透過他喜結良緣新人贈送的錦旗，周世鵬說，「我很享受當紅娘，也會把這件事當成一項事業，認真地幹下去」。他近期也開設了抖音，拍片分享工作點滴與感情建議，目前已經收穫7.4萬名粉絲。

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