多打一個0致錯轉30萬元給商家更被拉黑　法院判：連本帶利返還！

周四（27日），湖北省棗陽市人民法院法官介紹，該院近日審結一起不當得利糾紛案件，案中張某在使用手機轉賬時不小心多輸一個「0」，錯誤轉入30多萬元（人民幣．下同）進王某的銀行賬戶，後者卻未有理會，甚至將對方微信拉黑。最終，法院判決被告王某需向原告張某返還306900元的多轉款項並支付利息。



事件發生在2024年7月25日，張某通過微信向王某訂購100件豬腳，貨款共計34100元。然而，在進行手機轉賬時，張某因操作不慎多輸一個「0」，錯誤地將341000元轉入王某的銀行賬戶。張某發現錯誤後，立即聯繫王某要求返還多轉的306900元，但對方未予理會，甚至將其微信拉黑。

為了維護自身權益，張某向當地派出所求助，警方建議其透過法律途徑解決。隨後，張某向棗陽法院提起訴訟，要求王某返還多轉款項及佔用期間的利息。

轉賬憑證截圖。（極目新聞）

法院經審理認為，王某在未合法依據的情況下取得不當利益，應返還給受損失的張某。法院指出，王某在收到多轉款後未及時返還，且故意拉黑張某，屬於惡意得利行為。因此，張某要求王某賠償利息的請求也得到了支持。

根據《中華人民共和國民法典》相關規定，法院最終判決王某須返還不當得利款306900元及支付相應利息。

法官提醒廣大市民，在使用移動支付進行轉賬時，必須仔細核對收款人信息及轉賬金額，以避免不必要的損失。如發現轉賬錯誤，應立即聯繫對方並妥善處理，若無法解決應及時尋求法律幫助。面對意外之財，切勿心存貪念，以免最終承擔更多損失。