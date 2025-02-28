2024年中國入境遊成績單出爐：1.32億人次、942億美元

2024年，中國旅遊行業顯示出強勁的復甦勢頭，根據國家統計局周五（28日）發布的《中華人民共和國2024年國民經濟和社會發展統計公報》，多項旅遊指標創下歷史新高。至於入境遊客方面，2024年，中國接待入境遊客13,190萬人次，總花費942億美元。



公報顯示，去年國內遊客的總花費達到57,543億元人民幣，較上年增長17.1%，並比2019年增加8,410億元。每位遊客的人均單次出遊花費為1,024元人民幣，同比增長1.9%。均創歷史新高。此外，2024年全年旅客運輸總量達到171億人次，較上年增長3.8%。其中，鐵路和民航旅客運輸量分別達到43.1億人次和7.3億人次，較2023年增加17.9個百分點，同樣比2019年高10.6個百分點。

在遊客出行方面，2024年國內出遊人次達到56.2億，其中35.7%的出遊人次來自國慶、春節和五一等法定假期，顯示出假期出遊的吸引力。

文化產品成為旅遊新引擎，尤其是遊戲和影視作品。例如，熱播劇《我的阿勒泰》令新疆阿勒泰地區成為熱門旅遊地，僅在2024年5月的一周內，該地區接待遊客105.02萬人次，同比增長70.07%。而國產遊戲《黑神話：悟空》的推出，則促使山西省相關景區的遊客量激增，2024年全省接待遊客同比增長27.24%。

此外，國際旅遊市場亦顯示回暖跡象。2024年，中國接待入境遊客13,190萬人次，總花費942億美元，分別較2023年上漲60.8%和77.8%。這一增長與中國放寬免簽政策密切相關，許多國家的遊客因此更易於入境。

根據國家移民管理局的數據，2024年免簽入境外國人達到2011.5萬人次，同比增長112.3%。特別是針對韓國的免簽政策實施後，前往上海的韓國遊客數量迅速增加，2024年成為上海入境遊的最大客源國。