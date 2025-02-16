雪天旅遊巴停無人區？四川遊客稱拒買玉石遭威脅下車離團

《大風新聞》報道，2月初，四川一名遊客因「鼓動」全車人不購物，遭導遊威脅離團，旅遊巴在大雪天停在無人區，讓男子下車。成都中國旅行社有限公司回應稱，文旅局在處理事件。



報道指，遊客王先生表示，他花2000元（人民幣）報了成都中國旅行社有限公司青羊一分社的旅行團的四川7日遊。

2月4日，在去九寨溝的路上，導遊要求遊客必須購物。王先生表示，大巴大雪天停在岷江無人區有20多分鐘，因王先生質問導遊此前承諾的「全程沒有隱形消費，沒有強制消費」，被導遊要求簽離團協議下車，雙方發生爭執。

涉事導遊。（大風新聞）

現場影片顯示，涉事導遊還聯繫旅行社稱：「他（王先生）要在這下車，他把全車人鼓動說的是不去購物。團沒辦法帶了，我要下車了，他都把客人影響到這個樣子了。」

王先生補充：「我們本來以為她說的消費是吃的喝的，後面才知道是藏區推銷的銀製品和玉石，那都成千上萬，她讓我們強制消費玉石都是幾千上萬的，誰買得起？」

遊客。（大風新聞）

王先生表示，後續大家最後還是到達了旅遊目的地，並未被強制消費，涉事導遊也於當日下午離團，由大巴車司機負責帶乘客。

成都中國旅行社有限公司職員回應稱，涉事導遊不是旅行社的導遊，且未接到遊客的投訴，此事是市文旅局在處理，文旅局已經聯繫過旅行社。