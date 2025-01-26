小米SU7交付總量超15萬　雷軍「開車直播」報喜遭舉報：違規行為

1月25日，小米集團創始人雷軍在抖音平台開啟「龍年收官直播」，透露小米第一輛汽車「SU7」交付量已超15萬輛。然而在雷軍直播到下午1時48分左右，直播畫面突然中斷，顯示「房間被封禁」，引發關注。



直播時由於頻繁看彈幕以及回覆粉絲問題，被網民認為存在安全隱患而被舉報，隨後直播間遭到1小時封禁。雷軍直播中斷時，觀看數據停留在1400萬人左右。1個小時後又恢覆了直播，並於下午3點17分下播。

雷軍在直播時駕駛小米SU7，並向觀眾解釋智能駕駛只是輔助駕駛，司機還需注意安全。

舉報的網民於下午1點44分發布影片稱，其因雷軍「邊開車邊直播」而舉報，平台反饋為「舉報成功」。該網民1點36分提交的舉報截圖顯示了這一過程，平台舉報結果通知顯示，「你舉報的用戶【雷軍】的直播內容，經我們核實存在違規行為，已對用戶進行【中斷直播間】處理，感謝你的監督！」

該網民配文表示：「不好意思啊雷總，我就想試一下，沒想到這麽快就封了，看來抖音誰也不慣著呀！」。

對於上述舉報雷軍網民的行為，有網民認為這麽做沒問題，一邊開車一邊想事情想數據說話，確實會分神，但這麽做沒必要。但也有網民點讚平台的一視同仁，面對流量環身的雷軍也不特例行事。

雖然雷軍此次直播為跨平台直播，包括抖音、B站、視頻號、微博和小紅書，惟僅抖音直播間被封。

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直播時，雷軍透露，小米SU7的總交付量已經超過15萬輛。2024年12月全國純電動轎車零售銷量排行榜單顯示，小米SU7銷量為25815輛，排名第四，超過了第五名的特斯拉Model 3（21046輛）。

網民熱議：



直播開車又不是第一次了，惡意檢舉還整那麼多



網友做的沒問題啊，直播開車確實很危險



網友檢舉的對，開車直播也太危險了，網友也是為雷軍好



是雷總在開車，邊上助手在直播。



嗯，是否可以考慮收購字節（抖音母公司）？ ​



就這種隨便啥事都能衝上熱搜的能力，就值得所有車企學習，有這熱度，啥車賣不出去

