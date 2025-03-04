鄭州暴雨劈車救人「菜刀哥」病逝　女兒：考警察把正能量傳遞下去

3月3日，知名短片創作者「菜刀哥」李坤朋因病搶救無效，於凌晨1時40分去世，終年39歲。李坤朋因在2021年河南鄭州暴雨中用菜刀救人而廣受讚譽，受到無數網友的關注和愛戴。他18歲的女兒今年參加高考，表示希望報考警察學院，想像爸爸一樣做好事，把爸爸的正能量傳遞下去，幫助更多的人。



2021年7月20日，河南鄭州遭遇特大暴雨，一輛黑色SUV被淹沒，車內有祖孫三人被困。當時，李坤朋正在酒店搬東西，得知情況後，立即挑起一把菜刀跳入洪水中，爬上車頂嘗試劈窗救人。

雖然菜刀未能奏效，劈彎了也沒能把車劈開，但他在其他人拿來鐵錘的協助下，最終成功救出被困者。事後，李坤朋和其他救援者被鄭州市政府授予「見義勇為模範群體」稱號。

李坤朋和其他救援者被鄭州市政府授予「見義勇為模範群體」稱號。（北京青年報）

李坤朋和其他救援者被鄭州市政府授予「見義勇為模範群體」稱號。（北京青年報）

李坤朋救人一幕。（華商報）

李坤朋的遺體已於3日上午火化，葬禮定於3月5日中午12點在其老家太康縣清集鎮舉行。李坤朋的女兒和兒子分別將參加高考和中考，他的女兒表示希望報考警察學院，像父親一樣做一名英雄，傳遞正能量。

李坤朋的家人透露，李坤朋在發病前的生活狀況良好，沒有明顯的健康問題。據醫院的診斷，他死於心源性猝死及多臟器功能衰竭等併發症。

李坤朋死於心源性猝死及多臟器功能衰竭等併發症。（北京青年報）

李坤朋生前照。（新華網）

李坤朋的妻妹表示，社會各界在他生病期間自發捐款支持，截至2月20日，已有200多人捐款超過20萬元人民幣。太康縣青年志願者協會的會長也表示，他們為李坤朋組織募捐，並讚揚他的善良與熱心助人。李坤朋的朋友們也回憶起他在鄭州暴雨中的英勇行為，並表示李坤朋是一個真誠、直率的人，總是願意幫助他人。

在ICU昏迷期間，李坤朋他的妻子趙女士曾給他寫了一封信。信中提到，兩人已經相識21年。初見面時，妻子眼中的李坤朋是憨憨的模樣，見到她只會傻笑，一句話也不會說，但也正是他的老實忠厚、善良堅強吸引了妻子。在妻子帶孩子的無數日夜中，李坤朋一直默默陪伴。

妻子在信中對李坤朋深情表白。（北京青年報）

李坤朋的妻子在寫給他的信中表達了對他的深情與依賴，並提到兩個孩子的成長與期望，「你總開玩笑問我喜歡你啥，以前我總說不出。我說不出愛你的理由，但我知道，你就是我不愛別人的理由。遇到你感覺就是走了很久很久的路，現在終於可以到家了」。

李坤朋的離世讓許多人感到惋惜，各界人士也紛紛表示悼念。他的家人將在3月5日的葬禮上送別這位英雄。