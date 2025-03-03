曾在鄭州暴雨中劈車救下祖孫三人 ｢菜刀哥｣因病逝世年僅39歲
撰文：許祺安
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內媒《新黃河》報道，2021年7月，河南鄭州暴雨期間，一輛私家車被雨水淹沒，李坤朋手持菜刀前去救人，與路人一起救下被困的祖孫三人。今日（3月3日）李坤朋的社交賬號發佈訃告稱，李坤朋因病搶救無效，於2025年3月3日凌晨1時40分去世，年僅39歲。
據此前報道，2021年7月，河南鄭州暴雨，一輛黑色私家車被雨水淹沒，車內一名老人正托着兩個孩子，雨水已經沒過了孩子的脖頸。李坤朋手持一把菜刀，先是向車窗猛劈，但並未奏效，其後又爬上車頂砍向天窗，但也沒有作用。無奈之下李坤朋一邊施救，一邊大聲向四周呼救，周圍民眾聚到車前，最終成功救出被困的祖孫三人。
李坤朋等人救人的影片被發佈在網絡上，感動了不少網民，他也被人稱為「菜刀哥」，被認定為「見義勇為」。
今日（3月3日）李坤朋的社交賬號發佈訃告稱，李坤朋因病搶救無效，於2025年3月3日（農曆二月初四）凌晨1時40分去世，享年39歲。
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