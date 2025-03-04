美術老師杭州街頭賣炒飯？本尊：日賺2000不實　藝術根源是生活

近期，一位來自中國美術學院的年輕美術老師因在街頭騎三輪車、顛勺炒飯的影片而受到廣泛關注。這位27歲的老師小劉，留著中分微卷短髮，身著黑色高領毛衣，熟練地在夜宵攤位翻炒著熱氣騰騰的炒飯，攤位上醒目的招牌上寫著「炒飯、炒粉、炒面、美術高考指導、雕塑設計」等字樣。



小劉在富陽銀湖科技園的夜宵攤位上接受了內媒的採訪。他表示，自己畢業於中國美術學院的雕塑專業，這段時間主要在畫室教授素描、速寫和色彩。由於父母從湖南搬來杭州，他在晚上下課後會幫忙擺攤炒飯，未曾想這段經歷會被拍成影片而走紅。

小劉在晚上下課後會幫忙擺攤炒飯。（影片截圖）

小劉在晚上下課後會幫忙擺攤炒飯。（影片截圖）

小劉在晚上下課後會幫忙擺攤炒飯。（影片截圖）

小劉在晚上下課後會幫忙擺攤炒飯。（影片截圖）

小劉回憶起自己的藝術旅程，從小便對手工藝充滿熱愛。他選擇雕塑專業，認為炒飯也是一種依靠雙手創造的藝術，藝術的根源便是生活。自畢業以來，他一直在轉塘和富陽的畫室工作，去年開始和父母一起經營夜宵攤。

小劉的炒飯攤位吸引了不少學生，許多學生會在路過時偷拍他的身影，並在社交媒體上分享。小劉幽默地回應，若學生畫得好，可以獲得一份炒飯作為獎勵。

小劉畢業照。（都市快報橙柿互動）

這段炒飯影片的走紅讓小劉感到意外。他透露，過去主要以「美術藝考」為主題的社交媒體帳號，現在則更名為「國美炒飯哥」。他也澄清了有關每天收入2000元（人民幣．下同）的說法，指出這是攤位的營業額，扣除成本後實際收入約800元，工作相當辛苦。

小劉進一步分析了自己在畫室和夜宵攤位的收入差異，指出畫室工作的薪資通常在一年20萬元左右，而一對一的教學收費則為1000元三小時。他表示，隨著市場的變化，自己也在努力「轉型」，希望能在藝術領域不斷擴展和提升技能。

在畫室授課的小劉。（都市快報橙柿互動）

除了繼續教學，小劉的工作室還開始進行線上直播，這不僅是對學生的教學方式創新，也是宣傳工作室的一種手段。他強調，無論是在教室還是攤位上，所有從事藝術教育的人都在用雙手努力生活。

這段影片引起了網友的熱議，許多人分享了自己的跨界經歷，稱讚這種勇於嘗試的精神。眾多網友在評論區表達支持，認為無論從事什麼工作，只要靠自己的雙手生活，就沒有什麼好羞愧的。