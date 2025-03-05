湖北宜昌長陽斷崖面上現古遺跡距今逾千年　初步確認為漢代墓葬群

自2024年6月以來，湖北省宜昌市長陽土家族自治縣啟動了第四次全國文物普查工作，並得到了社會的廣泛關注和支持。近期，磨市鎮傳來令人振奮的消息，當地文物保護志願者在田野調查中意外發現幾塊特殊花紋的磚石及疑似古墓。經長陽博物館工作人員現場勘查後，初步確認這些遺跡為漢代墓葬。



根據熱心群眾提供的線索，長陽博物館的專家隨即對磨市鎮花橋村官家沖一處疑似古墓的區域展開實地調查。在一處地勢起伏的山坡斷崖面上，發現了一座殘損的券頂，周圍沙石斜面上散落著幾塊特殊花紋的墓磚。不遠處，另一座殘損的券頂也暴露在林木之下，場面相當震撼。

據其中一位文物保護志願者官純春介紹，發現遺跡後，他們立即聯繫了文物保護中心及長陽博物館的專家。最初的推測認為該遺跡可能屬於北宋時期，但經專家調查後確認為漢代古墓群。官純春表示，他們因對文物保護的熱情而聚集在一起，這幾年來一直進行田野調查，旨在發現更多有價值的古遺跡。

經過專家們的初步調查，遺跡論證是漢代的古墓群。（極目新聞）

此次發現的兩座漢墓，其券頂由青灰色墓磚錯縫砌築，磚面可見典型的渦紋和菱形紋組合。根據墓葬的形制和結構，專家們認為這些遺存與漢代墓葬特徵高度吻合，距今約有2000年歷史。

長陽博物館館長劉影指出，目前已發現四座漢墓，顯示出漢代時期磨市人口繁多，地勢適合人類居住，幾千年前就有人類活動的痕跡。當地文物保護志願者表示，這些漢墓群分布較為分散，部分位於清江水下。此次發現將作為重要成果納入第四次全國文物普查的新發現名錄，後續將對該區域進行搶救性保護。