東莞叫停2億元項目：保護明代南海衛遺址，計劃修建公園

據《南方都市報》報道，東莞叫停投資2億元（人民幣，下同）的城市更新項目，轉而將3000平方米的南海衛城牆遺址考古現場完整保留，並重新規劃建設遺址公園。



南海衛城牆遺址清理出土明清時期城牆基址及其配套道路、排水道等設施，同時發現城內建築基址群與生活用水井等遺蹟。（南方都市報）

2023年下半年，東莞記憶項目迎恩門記憶牆工程建設中，發現了明洪武年間南海衛城牆和城內古建築遺蹟、遺物，是考察和研究明代廣東軍事海防體系、東莞縣城建置沿革的重要實物資料，具有非常重要的意義。

2025年上半年，東莞將啟動考古遺址公園的規劃設計工作，公園面積約2.5公頃。（南方都市報）

當地當即取消了地下停車場建設計劃及暫停鳳來路施工，決定原址保護並進行考古發掘、建設城牆考古遺址公園。廣東省文物考古研究院於2024年5-12月開展考古發掘工作，發掘面積3000平方米，是近年來廣東省單次考古發掘面積最大的項目。

南海衛城牆遺址毗鄰廣東省文物保護單位迎恩門城樓。（南方都市報）

《南方都市報》報道指，東莞叫停投資2億元的城市更新項目，是現代化城建為歷史遺址「讓路」，是東莞對「唯GDP至上」的思維糾偏。