吳彥祖開網課教英語　398元84節課　網民爭相報名：怕無法專心

現年50歲的影星吳彥祖進軍「教育行業」，他近日在抖音、小紅書等內地社交平台開設「吳彥祖教英語」帳號，推出英語口語課程，售價為398元人民幣，合共84節課，每節課時長8-10分鐘左右，內容包括俚語和慣用語，還有旅遊、點餐基本溝通、繞口令練習，更特設互動環節。



課程售價398元。（網上圖片）

吳彥祖進軍「教育行業」。（影片截圖）

吳彥祖是雅識教育主理人之一。（影片截圖）

不少網民都稱要立即報名。（影片截圖）

綜合內媒報道，有體驗過該課程的學員介紹，課程內容主要是吳彥祖本人錄製的影片，「可以和他練習口語對話，穿插名師講解的知識點。」不過，上述提及的互動環節是AI語音聊天，「AI聲音和吳彥祖有點不像」，但整個課程互動感很強，比較新奇，很容易能堅持學完。

除了課程外，吳彥祖還結合熱門話題錄製影片，他結合近期大熱的國產電影《哪吒2》，教大家當中經典台詞「急急如律令」、「我命由我不由天」，用英語怎樣說。

吳彥祖。（視覺中國）

吳彥祖自出道以來一直被視為帥哥。（微博）

吳彥祖公開洛衫磯豪宅。（影片截圖）

吳彥祖近年主力集中於荷里活發展，先後拍攝多套大製作。（視覺中國）

事件引發廣泛關注後，不少網民都稱要立即報名，「無法專心」、「想要現場教學」、「耳朵懷孕了」、「阿祖說英語真的很好聽」、「吳彥祖教英文我怕我關注不到學英文」、「阿祖都來教英語了，冠希老師還會遠嗎？」

據了解，該課程由雅識教育推出，吳彥祖則是雅識教育主理人之一。據天眼查信息顯示，雅識教育科技（杭州）有限公司由上海玩美祖合品牌管理有限公司持股30%，後者由上海斐鑫然文化傳播有限公司持股46.75%。而DANIEL NEH TSU WU （吳彥祖）持有上海斐鑫然文化傳播有限公司90%的股權。