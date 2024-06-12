吳彥祖「踩過界」參加龍舟飄移賽？佛山鼓手「人有相似」人氣爆燈

難不成港星吳彥祖，也去參加龍舟比賽了嗎？內地佛山龍舟飄移賽，一名龍舟鼓手因為神似吳彥祖走紅，他的帥氣身影不斷吸引攝影師跟拍，還有大批粉絲到場觀賽就是為了他。



據《中華網》及《騰訊》等內地媒體綜合報道，廣東佛山南海疊滘龍船漂移賽上，每支隊伍盡情飆速尬技，但更吸鎂光燈搶拍的是他，陳豐龍船隊的型男鼓手。

身穿螢光隊衣，含哨努力擊鼓，因為深邃五官外型酷似港星吳彥祖，被網友封為「吳彥祖叠滘分祖」，更被認為是「佛山吳彥祖」，還有人稱他「祖哥」。

你覺得他也像吳彥祖嗎？（按圖了解）

佛山龍舟鼓手因為神似港星吳彥祖爆紅。（（微博截圖 / @星視頻）

因為這張明星臉，讓「佛山吳彥祖」成為龍舟賽上鏡頭追逐的焦點，受訪時他表示，吳彥祖是他的偶像，被大家說和偶像神似，真的壓力有點大。

他稱「我心目中的吳彥祖，真的好優秀好成功，我覺得是一個很有擔當的男人，所以他一直都是我的偶像，也是我學習的榜樣。其實某程度上我也有壓力，所以希望自己做到最好。」

「佛山吳彥祖」的身影被媒體大肆曝光後，也吸引大批網民注意，狂讚「佛山吳彥祖」真的非常吸睛，有人留言「說不定祖上真是一家的」、「佛祖啊」、「嘴有點像吳磊」。

有記者細問後才發現他非常凍齡，竟然已經五十多歲，讓在場記者全都嚇傻，狂讚他超會保養。

他表示，「下班回到家中，我會盡可能抽時間做1小時到1.5小時啞鈴和吊單槓，維持住自己身體的狀態。」

原來他還是一名熱愛龍舟運動的企業家，每年都會捐款捐物資，資助龍舟活動。去年更資助龍船隊，更換逾40支全新碳纖維龍船槳。

延伸閱讀：「粥餅倫」因神似周杰倫突變300萬粉絲網紅 仍踏實賣餅拒絕帶貨

+ 22

延伸閱讀：

金磚外長會議王毅暗批美冷戰思維 提「3堅定」稱要以大金磚抗小圈子

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】