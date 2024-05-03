撞臉吳彥祖！87歲學者年輕照瘋傳　求學時被女同學倒追被迫這樣做

大陸87歲中工院（中國工程院，下同）院士王德民是中國油田分層開採和化學驅油技術的奠基人，同時，他也有著「中國最帥院士」的稱號。



由於王德民在採油上的貢獻，大陸2016年發現的210231號小行星便以他為名。對於外界給予的讚譽，王德民近日受訪時表示，自己就是個花崗岩腦袋，「就是要讓我們的石油更多！」

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公開資訊顯示，王德民生於1937年河北唐山，1960年時主動前往大慶油田工作，並在1961年2月推導出符合大慶油田實際情況的油井壓力計算公式，命名為「松遼法」。

其後，他還研究出對薄油層的限流法壓裂工藝，使得大慶油田儲油量爆增至7億噸，再加上三次採油技術的施行，替大慶油田增加600萬噸原油生產。

值得注意的是，身為中瑞混血的王德民在求學期間就因出眾的外表受到不少女同學「倒追」，反而讓他「不堪其擾」，因此，王德民立下兩個談戀愛的條件，一是婚後沒時間陪女生逛公園；二是女生不能打擾自己看書。

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王德民帥氣的外表來自於瑞士中國籍的母親，雖然王德民成績一直都名列前茅，但清華大學等優秀校所卻都因為他混血兒身份，不願意錄取他，在他失望之餘，只有中石油大學給他一份錄取通知書。

對此，王德民曾強調：「不是我選擇了石油，而是石油選擇了我。」也因此，畢業後的王德民，選擇到東北的大慶油田，從基層的普通工人開始做起。

王德民透露，當他投入第一線工作時，白天要上井搖絞車，晚上要做工作，業餘時間才能從事科學研究，就這樣經過半年，這才把「松遼法」推導出來，精度也比之前快和準。「從那之後，就很願意搞科研了。」

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