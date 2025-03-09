谷愛凌微博曬出骨折X光片　此前曾因傷退出哈爾濱亞冬會

內媒《九派新聞》報道，3月9日，北京冬奧滑雪兩金得主谷愛凌（Eileen Gu）在微博曬出骨折的X光照。據此前報道，2月4日，谷愛凌曾宣布，因傷退出在哈爾濱舉行的亞冬會。



3月9日，谷愛凌在社交媒體上曬出了肩部骨折的X光照片，並配上「心碎」的表情，事件衝上微博熱搜，有網民指希望其「注意身體，早日康復，期待你重回賽場！ ​​​」

谷愛凌骨折。（微博谷愛凌）

骨折X光片。（微博谷愛凌）

據此前報道，谷愛凌2月4日在微博發文稱，「我在Aspen Xgames（冬季極限運動）比賽受傷後，為了能參加緊接其後的世界盃比賽，在訓練中不幸再次受傷。今天我不得不懷着沉重的心情退出盼望已久的哈爾濱亞冬會。」

谷愛凌此前在比賽中摔倒。（Getty Images）

谷愛凌此前因傷退賽。（Getty Images）

谷愛凌續指，「祝中國運動員們取得最好的成績。我也會積極配合醫生康復治療，爭取本賽季盡快回到賽場。」

今年1月，谷愛凌在上述比賽中屢次失誤滑倒，更有一次重重摔倒後滑至場邊的廣告板前，之後因傷退賽。