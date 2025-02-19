CBA球星郭艾倫遭隊員戳眼致結膜破碎：｢以後可能打不了籃球了｣

2月18日，內地知名籃球運動員郭艾倫在社交平台表示，訓練時遭隊隊員用手指直接扎進了眼珠裏，導致結膜破碎，縫了40多針：「我以後可能打不了籃球了」。



郭艾倫稱自己可能打不了籃球了。（微博）

郭艾倫。（微博）

中國男籃運動員郭艾倫在微博發文稱：「我不知道會不會瞎了，瞎了我就不活了。我以後可能打不了籃球了，這次不知道還能回來不。因為對方一個莫名其妙的動作，毀了我一輩子，我真的很絕望生氣。」

郭艾倫同時還發佈影片稱，經歷了人生中最恐懼最絕望的時刻，在對抗時被隊員用手指直接扎進了眼珠裏，疼得撕心裂肺，檢查結果結膜破碎，縫了40多針。

據介紹，郭艾倫，1993年11月14日出生於遼寧省遼陽市，中國職業籃球運動員，司職控球後衛，畢業於東北大學，效力於CBA廣州龍獅籃球俱樂部。

郭艾倫。（影片截圖）

郭艾倫。（微博）

龍獅籃球俱樂部發佈通告稱，在2月17日的隊內對抗訓練中發生意外，球員郭艾倫右眼不幸受傷，目前艾倫已完成手術，進入恢復階段。

據內媒報道，本賽季是郭艾倫CBA生涯的第15季，他目前為廣州龍獅出戰了11場比賽，場均登場27.5分鐘，能貢獻15.7分3.3籃板5.6助攻。

陶勇。（影片截圖）

眼科醫生陶勇表示，「郭艾倫在內部訓練中不幸受傷，讓人揪心。不過結膜受傷，經過處理後大概率會恢復得不錯，不要太憂心。」