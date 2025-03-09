親測有效！　「滅蚊神曲」震暈飛蚊　專家證音樂頻率影響感官

廣州的何女士日前熟睡時被蚊在耳邊嗡鳴吵醒，便嘗試播放一首網傳的「滅蚊神曲」，竟發覺有神奇功效，「播放之後蚊子飛得不太靈光，感覺被震得暈乎乎的」。不少網民也在社交平台分享親測有效。

廣東省科學院動物研究所劉博士介紹，音樂的頻率或剛好和蚊的頻率相同，導致它攻擊的欲望降低。



何女士介紹，日前凌晨4、5時被蚊在耳邊嗡鳴吵醒，她想起之前看到的網傳「滅蚊神曲」，於是靈機一動播放該曲，竟有神奇功效，「平時我都是打不中蚊子的人，播放之後蚊子飛得不太靈光，感覺被震得暈乎乎的」。

何女還傳授了「小貼士」，當聽到蚊在耳邊發出嗡鳴聲時，先播放「滅蚊神曲」，等到蚊靠近並再次聽到嗡嗡聲時，立即點擊播放，就能見證「奇蹟時刻」，將蚊一掌擊斃。

何女士稱，播放「滅蚊神曲」後，「蚊子飛得不太靈光，感覺被震得暈乎乎的」。（小紅書）

在社交平台上，不少人測試後分享「戰果」，不少網民表示驚喜「親測有效」、「電子蚊香，知道這首歌後蚊子再也沒咬過我」、「蚊子戰歌，名不虛傳」、「聽了一下，別說蚊子了，我都要暈了」。

網傳的「滅蚊神曲」實際為《Scary Monsters and Nice Sprites》，是美國電子音樂製作人Skrillex第二張迷你專輯（EP），於2010年10月發行，在第54屆格林美獎（Grammy Awards）上贏得最佳舞曲錄製獎和最佳舞曲/電子音樂專輯獎。

廣東省科學院動物研究所劉博士介紹，蚊主要是通過頭部的鞭毛來感知聲音的震動，雌蚊交配時，也是以震動來感知對方，音樂的頻率可能剛好和蚊的頻率相同，導致它攻擊的欲望降低。

不過，聲音對蚊的影響應該只停留在感官層面，並非是某一歌曲有神奇功效，而且對於蚊而言，聽覺也並非是其感知外界的主要手段。

不少網民分享「滅蚊神曲」親測有效。（小紅書）

早前有研究發現，通過喇叭大聲播放《Scary Monsters and Nice Sprites》確實在一定程度上會影響蚊對於獵物的判斷，進食次數和交配頻率都有明顯下降。

分析原因，主要是相較於安靜的環境，高昂的、頻率不斷變快的音樂下，影響了雌蚊的感覺器官，使雌蚊變得異常興奮，降低了它們的食欲，同時雌蚊翅膀的振動頻率提升會影響與雄蚊交配。