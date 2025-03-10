消防員救人負傷智力倒退　妻子回應直播帶貨質議：我們不偷不搶

2023年3月，河北消防員庫學輝在一場火災中將面罩讓給被困的女童使用，自己卻吸入混合氣體中毒，智力倒退至3歲，失去自理能力。

在家人的陪伴下，庫學輝重新「長大」。今年1月，其妻孫蕾透露，丈夫的智力已進步到高中水平，能與人正常交流。

由於庫學輝恢復狀況良好，他近日開始在妻子的直播間帶貨，但有網民對「帶貨」行為表示質疑。孫蕾表示，丈夫即使在直播間協助帶貨，也總是強調讓大家按需下單，「我們不偷不搶，直播帶貨只是為了讓家人過得好一點」。



《海報新聞》報道，孫蕾介紹，丈夫庫學輝的身體和智力有所恢復，但仍需照顧，自從她開啟直播帶貨後，每次她外出時都會帶著對方，借外出的機會讓丈夫多接觸外界，有利於恢復。

孫蕾稱，起初只有她一人直播帶貨，並未讓丈夫出鏡，後來許多粉絲要求他出鏡聊天，便嘗試讓他偶爾出鏡和大家互動一下。

庫學輝開始直播帶貨。（影片截圖）

庫學輝開始直播帶貨。（影片截圖）

庫學輝開始直播帶貨。（影片截圖）

孫蕾表示，即使丈夫在直播間協助帶貨，也不會無原則引導網友購買，他總是強調讓大家「按需下單」。她又透露，智力恢復到中學水平的丈夫正處於叛逆期，「在直播間說話隨心所欲，很耿直，不會說些虛的勸大家下單」，有時候粉絲開玩笑要他說「公主請下單」，他不肯說，反而勸大家「不需要的別買」。

庫學輝與妻子孫蕾。（紅星新聞）

至於網民對「帶貨」行為表示質疑一事，孫蕾認為「我們不偷不搶，直播帶貨只是為了讓家人過得好一點」。她又稱，醫生提醒常常接觸外界對庫學輝的恢復有好處，丈夫也喜歡趁她到其他城市直播時外出逛逛，並透露庫學輝受傷後經常出現腦鳴，安靜時尤其難受，因此他現在更喜歡吵鬧的環境。未來若有合適的機會，他們不排斥繼續直播帶貨。