良緣天註定！消防員拯救意外「脫了她褲子」 3個月後結局神展開
撰文：TVBS新聞網
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中國一名女子日前因深受失戀之苦，試圖輕生，在她失足之際，消防隊員們聯合將她救下。一名消防失手將她的褲子脫下，並用手撐着她的屁股，才順利將人救進屋內。尷尬的救援過程，被四周鄰居目睹，3個月後2人卻意外牽起緣分。
一段良緣竟是從一段驚險的拯救行動開始：（按圖了解）
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據《新浪新聞》報道，該名女子在消防員救援下，因恐懼緊張，失足掛在露台邊，所幸消防員及時拉住，屋內人員一同將女子拉入室內，過程中女子過度掙扎，導致消防員不慎將她的褲子整件拉下，情急之下，只好手扶着她穿着內褲的屁股，所幸女子並無大礙。
意外的是，3個月後兩人步入了婚姻的殿堂，釋出的超甜蜜婚紗照，也讓人們直呼「超般配」。
甜蜜的結局也引起網友熱議：
．「褲子都被你扒了，這輩子非你不嫁了」
．「當你救下她的那刻，就是命中註定了」
．「緣分真的妙不可言」
．「太幸福啦」
．「救下了自然是你的，哈哈哈」
．「真是可喜可賀，一定要幸福」
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