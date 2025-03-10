內地手機靚號拍賣再創新高　尾號「77777777」售出254.4萬元

內地一組手機號碼「1**77777777」的使用權近日在網上拍賣中以254.4萬元（人民幣，下同）成交，吸引了廣泛關注。​



據內媒《現代快報》報道，該手機號碼的拍賣於3月9日在「阿里司法拍賣」平台進行，號碼歸屬地為廣西南寧。​拍賣公告顯示，此次標的僅為該號碼的使用權，起拍價為88萬元，參與競拍者需繳納4.5萬元的保證金。​

該號碼的電信運營商為中國電信，目前套餐每月最低消費為1000元，過戶還需預存2萬元。​儘管存在高額的月最低消費和過戶費，此次拍賣仍吸引了24人報名參與，經過110輪出價，最終以254.4萬元成交。​

類似的手機靚號拍賣並不罕見。​2024年年底，江蘇鹽城市亭湖區人民法院拍賣尾號「888888」的手機號碼，以42.4萬元成交。​今年1月，天津市濱海新區人民法院拍賣尾號「0000000」的手機號碼，最終成交價為70萬元。​

一名二手市場資深業內人士分析，手機黃金門號作為一種數字資產，具備稀缺性和社交屬性，使其在市場中具有獨特地位，特別是「靚號數字」如0、6、7、8、9等，往往是市場關注和交易的焦點。