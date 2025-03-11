吳彥祖網上英文班5天銷售額超500萬　消費者怨每堂僅5分鐘是他講

現年50歲的影星吳彥祖進軍「教育行業」，他近日在抖音、小紅書等內地社交平台開設「吳彥祖教英語」帳號，推出英語口語課程。內地傳媒報道，該課程在5天內的銷售額已超過500萬元（人民幣，下同）。



截至3月10日，吳彥祖在其社交帳號發布的英語教學影片，共計獲得84.6萬點讚量，其中一段影片，點讚量高達66.5萬。

吳彥祖進軍「教育行業」。（影片截圖）

吳彥祖推出的《吳彥祖帶你學口語》英語課程，在高途App上線48小時內，銷售額已突破200萬元。另據《藍鯨新聞》援引第三方數據平台，該課程在5天內的銷售額超500萬元。

《吳彥祖帶你學口語》英語課程由高途教育集團和雅識教育科技聯合推出，於2月底正式登陸高途App和雅識App。課程內容主要是吳彥祖錄制的影片，售價為398元，共有84節課，每節課時長8至10分鐘，內容包括俚語和慣用語，還有旅遊、點餐基本溝通、繞口令練習，更特設互動環節。

《吳彥祖帶你學口語》英語課程售價398元。（北京商報）

《北京商報》報道，英語專業出身的林女士體驗完吳彥祖所開辦的英語口語課後表示，84節課包含了34節口語發音課和25節音標精講，和其他線上網課相比價格並不貴。

衝着吳彥祖授課，李女士購買了《吳彥祖帶你學口語》課程，但她表示，每節10分鐘的課程其實只有5分鐘是吳彥祖講課，餘下時間由其他老師講解知識。而宣傳的AI陪練，也只有語音對話的形式，並非視像對話，「明星更像是讓人購買課程的噱頭」。

《吳彥祖帶你學口語》英語課程售價398元。（北京商報）

吳彥祖是雅識教育主理人之一。（影片截圖）

吳彥祖。（視覺中國）

從明星到老師，吳彥祖的跨界絕非首例。據《北京商報》不完全統計，近十年有13位明星踏入教培市場，且主要集中在語言訓練和音樂培訓兩大領域。

在語言訓練領域中，2018年，前央視主持人張泉靈瞄準語文賽道推出少年得到App，向5至15歲青少年提供知識付費、訓練營、直播課等服務。音樂培訓領域方面，2015年歌手胡彥斌與兩位音樂圈合夥人推出線上音樂教育平台「牛班」，並發展到線下；2021年歌手王力宏創辦音樂學習App「月學」，推出30天唱歌教學課程。

消費者投訴平台黑貓和各類社交媒體的信息顯示，投訴大多集中在售後服務不到位、無法退款等方面。（北京商報）

雖然明星授課往往上線即大賣，但消費者投訴的現象也屢屢出現。根據消費者投訴平台黑貓和各類社交媒體的信息顯示，投訴大多集中在售後服務不到位、無法退款等方面。

在黑貓平台上，有消費者針對王力宏創辦的月學App以及胡彥斌創辦的牛班線下培訓機構進行投訴，問題皆集中於退款問題。至於以「高途網課」搜索後發現共有268條投訴，其投訴內容集中在誘導消費、虛假宣傳以及拒絕退款；而有關「學而思網課」的投訴共有297條，同樣是虛假宣傳、拒絕退款的問題。