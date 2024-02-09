農曆新年｜中西有別　官媒：龍不再譯為「dragon」而是「loong」

甲辰龍年將至，周四（8日），央視網發文指出，近期很多網友曬出龍年活動照片，但從中發現了一個有趣的現象，就是龍的英文不再翻譯為「dragon」，而是「loong」。文章並介紹了loong的出處，並指出中國龍代表好運吉祥，西方龍負面的形象有別。對此，有評論指出，語言自信就是一種文化自信。



據了解，龍一字應該怎麽翻譯，學術界已經爭論了很多年，但從近兩年的語言運用趨勢來看，loong要明顯勝過dragon，不少海內外的商場、沙龍等公開場合的新年活動，皆採用音譯的loong，中國環球電視網（CGTN）也在報道中多次使用Loong，如將龍年翻譯為「Loong Year」，把龍舞譯為「Loong Dance」等。

央視網報道指出，據北京外國語大學英語學院副院長彭萍教授介紹，19世紀初，英國傳教士馬什曼在自己的著作中提到了中國的龍，當時的注音用的就是loong。不過他後面解釋的時候，依然使用了dragon一詞。而馬可·孛羅的東方遊記中亦有dragon這個詞。從外形上觀察，馬可·孛羅認為中國建築上的龍和西方的dragon這個詞有一定的相似之處，後來英國傳教士馬禮遜編出了史上第一部《華英字典》，將龍譯為了dragon，dragon這個詞就一直延續了下來。

然而，多名對中國文化比較了解的西方學者，皆區分出dragon和龍的內涵的不同，總結而言，西方龍是「口吐烈焰+巨翅長鱗+烈性如火」，形象負面；中國龍則是「馬頭+鷹爪+魚鱗+鹿角+蛇身+沒有翅膀」，代表好運吉祥，「中國的龍更友好和善」、「西方的龍是一個巨型魔怪」、「在中國，龍的形象非常正面，是一種幫助人類的動物，是尊貴的」、「在西方，我們的龍形象幾乎都是負面的，非常糟糕，是殘暴的野獸」。

2005年11月，北京奧運會吉祥物評選結果公開，原本呼聲最高的龍落選，「譯龍問題」進入公眾視野，當中就存在龍與dragon在國際傳播上的誤解，「如果某天遇到龍，又不想冒犯它，最好還是叫它的中文名字the loong，而不是西方名字dragon」、「同樣，中國人是loong的傳人，而不是dragon的傳人」。

對此，內媒《極目新聞》發表評論文章，指音譯詞帶有源語所承載的文化印記，風俗習慣和歷史沿革，雖然看上去比較「陌生」，但其實更有利於對外的文化傳播。語言不僅僅是溝通交流的工具，更是大眾思維的具體呈現，是中華民族的根脈和基因，是聯通世界的橋梁和紐帶，將中文表達翻譯成英文，是為了讓外國朋友容易看懂，而不是被曲解和誤會。所以，龍的翻譯也應該讓喜歡中國的外國朋友，真正地認識和了解中國龍，從而更加深入地了解中國文化。

評論認為，音譯詞帶有源語所承載的文化印記，風俗習慣和歷史沿革，更有利於對外的文化傳播。（影片截圖）

文章續指，語言和審美一樣，不是一成不變的，而是隨着時代不斷變化發展的，語言文字的自信是文化自信的基石和源泉。從大家對dragon習以為常，到有人提出還是loong更好，到Chinese dragon成為一個折中的、糅合的選擇。變化並非一朝一夕，背後是中國傳統文化的崛起，是一代代國人對中華文明的極度珍惜和高度認同。

文章最後強調：「我們以上下五千年的瑰麗文明為驕傲，我們也有足夠的信心將風雅、包容、深沈、浪漫的中國文化之美展現給世界。所以，我們也應該有足夠的底氣，將更準確，更有趣、更可愛、更形象的loong傳播開去，讓之更加鮮明響亮，更加深入人心，也讓更多外國朋友能夠明白，loong馬精神，loong騰四海這些話語中，蘊含著多麽真誠，多麽喜慶的祝福與期盼。」