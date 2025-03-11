世界盃擴軍至64隊？內媒稱國足也未必能進：真刀真槍踢沒絕對把握

在近日舉行的國際足協理事會會議即將結束時，來自烏拉圭的理事會建議2030年世界盃擴軍至64支球隊參加。內媒《中國新聞週刊》的報道引述多位中超球隊人士指，即便世界盃擴軍至64隊，亞洲分得12.5或者13個名額，國足的世界盃前景只能說是「紙面上」進一步加大了機會率，但如果「真刀真槍地踢，大家都玩命」，也很難說有絕對把握。



國足。（Getty Images）

報道指，中國球迷為世界盃可能擴軍的消息興奮，認為國足進軍世界盃的機會率將極大增強。球迷們在社交媒體上表示，「那畫面簡直美到難以想像」。

但一位中超俱樂部工作人員表示，「多年前，世界盃確定擴軍為48隊的時候，亞足聯分到8.5個名額，當時國足的亞洲排名大概在八、九名，我們也覺得有非常大希望」。

「而這些年，通過亞洲杯等洲際大賽來看，一些過去不如我們的亞洲國家，紛紛取得了進步，我們現在則是進一步滑落到亞洲第13名。事實上入圍18強賽，新加坡、泰國都給我們製造了很大麻煩。而不少來自中亞、西亞的國家隊，國足也很難說有必勝的把握。」

在該人士看來，目前的世界盃預選賽18強賽，國足能夠緊隨日本隊獲得小組前二名，直接入圍美加墨世界盃決賽圈機會率依然不大。如能以小組第三或第四名的身份入圍世界盃附加賽，已屬於完成任務和既定目標。

「真的再擴軍，到那時國足的機會是更大還是更小了，誰敢打包票？但如果能像U20國足一樣，各級國家隊在亞洲範圍內紛紛提升位次，步入第一序列，這才是真正的好消息。」