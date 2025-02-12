中國18歲足球新星西班牙訓練重傷腦死亡　家屬質問北京足協求公道

2月11日，有網民發文透露，18歲的國安U19梯隊小將郭嘉璇於西班牙集訓期間，在熱身賽中受重傷被確定為腦死亡，引發關注。



郭嘉璇。

自稱郭嘉璇哥哥的網民介紹，郭嘉璇在合同期間被北京足協調走組成北京全運隊，前往西班牙馬德里進行集訓，在集訓期間一場和西班牙RC阿爾科文達斯足球俱樂部（RC ALCOBENDAS）球隊的比賽過程中，鏟球時被對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷，被緊急送到馬德里醫院進行急救。

該網民表示，郭嘉璇「當時診斷顱內出血過多，生命受到嚴重威脅。」「我爸在當地了解到我弟已經被西班牙醫院認定為腦死亡。」家屬希望能將郭嘉璇運回國內繼續搶救，然而後續治療並未獲得中國足協及北京國安俱樂部的承諾，家屬表示，希望北京足協和國安俱樂部能承擔後續責任，還郭嘉璇一個公道。

西班牙RC阿爾科文達斯足球俱樂部官方發布公告確認事件，表示2月6日該隊與來訪的北京球隊進行友誼賽時，北京隊一名球員遭遇嚴重事故，並在公告中表達了關切和祈福。

對於郭嘉璇受傷事故的後續處理情況，一名體育博主「清蒸樹袋熊」發文表示，事發後，北京國安積極聯繫專家會診，並為郭嘉璇父親辦理簽證前往西班牙，竭盡所能幫助，但他質問「某些團體卻在絞盡腦汁不讓發聲，意欲何為？」意指北京足協。

他透露，北京市足協在此次出征西班牙的訓練中，並未給球員購買全額運動意外保險，而是以普通旅遊保險代替，北京市足協更未在出事後第一時間發布官方公告。他指責北京足協「不僅自己默不作聲，還要求對方俱樂部刪掉帖子，同時對球隊教練組、所有球員下達嚴格的封口令人命關天的大事，難道在某些人眼裡就是保全自己烏紗帽的兒戲？」。

據悉，郭嘉璇是國安青訓2006年齡段的佼佼者，最有前途的希望之星，還曾於2023年入選拜仁世界隊，本次也應該在2025年肩負起率領北京U20全運隊衝擊全運會的重任。「清蒸樹袋熊」表示，本應有著光明未來的郭嘉璇，在剛年滿18歲遭此不測，不僅是國安青訓的重大損失，更是所有關心關注中國足球未來的人們的損失。