李鐵判20年　日記曾寫「人生中年以前不要怕，中年以後不要悔」

周五（13日），湖北省咸寧市中級人民法院對中國國家男子足球隊原主教練李鐵案公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰判處有期徒刑20年。案件引起廣泛關注。



體育記者趙宇日前在微信公眾號「懶熊體育」中，撰寫一篇題為《獲刑20年，李鐵的底色》，文中寫道，李鐵在17歲那年，在日記裡曾經寫過，，李鐵寫過這樣一篇日記，自己看了《讀者文摘》上的一篇文章，對他啟發很大，他這樣點評該文章：「人生在世，中年以前不要怕，中年以後不要悔，這是經驗的提煉，智慧的濃縮。」



趙宇則感嘆，「如今距離李鐵寫完這篇日記剛好過去30年，人過中年的他兌現了日記裡的一半內容——有過『不要怕』的前半生，卻沒能擁有『不要悔』的後半生。」

庭審現場。（央視新聞）

文章寫道，當時李鐵寫道，自己看了《讀者文摘》上的一篇文章，對他啟發很大。

它講的是30年前有個年輕人要到外邊開創自己的前途，少小離家，心裡難免有幾分惶恐。他的族長告訴他人生的秘訣，只有六個字，先告訴了他三個字「不要怕」，令他半生受益。

30年後，這個年輕人已到了中年，有了一些成就，也添了很多傷心事。他回鄉的時候又去拜訪那位族長，可是族長已經去世了，只給他留下一封信。他拆開信，裡面赫然寫著「不要悔」。

李鐵表示，自己當球員時最憎恨踢假球的人。（影片截圖）

日記的最後，李鐵點評，「人生在世，中年以前不要怕，中年以後不要悔，這是經驗的提煉，智慧的濃縮。」

趙宇在文中慨歎，「如今距離李鐵寫完這篇日記剛好過去30年，人過中年的他兌現了日記裡的一半內容——有過『不要怕』的前半生，卻沒能擁有『不要悔』的後半生。」

趙宇寫道，面對20年刑期的判決書，「不知道李鐵是否將會想起1994年7月28日，巴西聖保羅的那個遙遠而晴朗的星期四。」