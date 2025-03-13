有片｜北京法源寺600年石獅遭遊客故意推倒摔斷 律師指或涉刑責
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，3月12日，北京法源寺有至少600年歷史的石獅子被遊客參觀時推倒的影片在網絡流傳。寺內職員證實確有此事，北京警方表示正在偵辦案件，有律師稱涉事男子可能被依法追究相關刑事責任。
網傳影片顯示，一位背紅色背包的旅客刻意推倒石獅，令石獅斷成兩截。法源寺職員證實事件，但並不知道這位遊客為什麼這麼做。北京西城警方表示，目前案件正在偵辦中。
北京市考古研究院研究員表示，石獅子最少有600年以上的歷史。《新京報》報道，該文物被認為是可移動文物，目前正在走可移動文物鑑定程序，已被移交可移動文物部門處理。待文物鑑定部門出具相關意見後，再由公安部門等給予處罰。
北京凱耀律師事務所溫鑫宇律師表示，對於損壞文物，視情節輕重所承擔的責任有所不同，「法源寺屬於全國重點文物保護單位，損毀其中文物，不僅要承擔相關修復賠償責任，還可能被依法追究相關刑事責任。」
資料顯示，法源寺始建於唐太宗貞觀十九年（645年），建成於武則天萬歲通天元年（696年），是唐太宗為追薦陣亡的愛國將士而建。在歷史的更迭之中，法源寺曾幾度更名，初名憫忠寺，後名開元寺、順天寺、大憫忠寺、崇福寺等，法源寺為清雍正皇帝敕額。
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