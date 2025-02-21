小巧銅手爐——古人「暖手寶」　隨國潮經濟熱度攀升重獲關注

春寒料峭，中國大部分地區仍依賴暖氣、空調。若穿越回古代，人們如何禦寒取暖？在電視劇《甄嬛傳》中，後宮小主們掌中的手爐，便是古代的「暖手寶」。



據《中國文化知識精華》介紹，唐代已開始出現銅手爐，供少數官宦人家使用。明清時期，手爐的製作工藝達到頂峰，出現了張鳴岐、潘祥豐、趙一大等製爐名匠。一般來講，手爐外形由爐身、爐蓋、提梁組成。

2024年12月，廣西壯族自治區博物館收藏的四件銅手爐。（中新網）

在廣西壯族自治區博物館，藏有四件距今數百年的銅手爐，外觀兼有方形、橢圓形等，高、長和寬度從幾厘米到十幾厘米不等。其中一把沒有提梁，便是明代張鳴岐製。

這把手爐爐身呈圓角矩形，表面光潔圓潤，沒有花紋，手感沉實；配龜背紋鏤空爐蓋，底部刻「張鳴岐製」四字。如今看去，手爐爐體不銹蝕、不磨損、不變形，爐蓋爐身吻合緊密。

廣西壯族自治區博物館收藏的「張鳴岐製」款手爐。（中新網）

廣西壯族自治區博物館文物鑒定專家蒲彥明介紹，這把手爐可捧在手心或揣於袖內，爐內放燃炭，熱量從鏤空爐蓋散發出來。「巧妙的是，爐中炭火炙熱而不燙手。」

如何做到不燙手？蒲彥明稱，它採用紅銅敲打錘揲而成，銅質純凈，打磨精細，內壁塗抹一層黑色物質作「隔熱材料」，因此爐中置炭火，而外壁卻不至於燙手，且耐溫持久。

爐中燃燒的炭也很講究。蒲彥明稱，手爐燒的炭，是根據爐的大小和形狀特製的，燃燒緩慢。「小小手爐捧在手上取暖，卻不會燒壞周遭物品，在私塾讀書，辦公，出門訪友，或乘車坐轎時都可使用。」

蒲彥明介紹，手爐還有焚香的功能。古人喜歡將香料隨炭餅一並放進爐內，既能帶來融融暖意，又可怡情悅性。《紅樓夢》便寫道：「襲人……向荷包內取出兩個梅花香餅兒來，又將自己的手爐掀開焚上，仍蓋好，放與寶玉懷內。」

如此做工精美還實用的手爐，成為文人雅士的書齋清玩，冬季幾案上的常備雅器。從該博物館藏的其他銅手爐來看，爐身和爐蓋上的紋飾都具藝術價值。

爐身採用雕鑿和鏨刻工藝表現福祿壽喜、花鳥蟲魚、人物山水等題材；爐蓋採用鏤空、鏨刻工藝製成各種幾何圖案及「梅蘭竹菊」、「喜上眉梢」等吉祥紋飾，表達對生活的美好希冀。

廣西壯族自治區博物館收藏的鏨刻博古清供紋手爐。（中新網）

在中國傳統銅製工藝中，銅爐的地位舉足輕重。「過去中國古代手爐的錘揲工藝，部分來自中東和西亞，所以手爐還是多民族文化交融產生的一個器物。」蒲彥明說。

如今禦寒設備層出不窮，手爐似乎已過時。然而，隨着國潮經濟熱度攀升，古風手爐又獲得新的關注。

在中國電商平台，古風手爐熱銷，消費者留下評論「古色古香，放在手裏沉甸甸的感覺，絕美！」「黃銅質感很好，炭燒上後，爐子可以持續發熱三四個小時，小小的握在手裏很不錯！」

「小時候只知道手爐是姥姥壓箱底的嫁妝，長大後才知這『紅袖添暖』的珍貴。」有網民發文道，冷天穿上明制漢服披襖，手拿銅手爐，「保暖又時尚」。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

