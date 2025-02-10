內地女起飛時為上廁所大鬧星航遭趕落機　累航班延誤近2小時

撰文：中天新聞網
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又傳內地旅客鬧機事件。

一名女子日前搭乘新加坡航空飛往上海市，在飛機滑行準備起飛時，她堅持要上廁所，遭空服員勸阻，未料她竟因此高聲怒罵。

由於場面失控，機長只好將女子與友人一行趕下班機，而這架班機也因此延誤近2小時起飛。

一名內地女子搭乘新加坡航空班機飛往上海，在飛機準備起飛時堅持要上廁所，並怒罵空服員，最終累班機延誤近2小時才起飛。（微博＠百姓關注）

不停對空服員怒喝「有種不要用中文和英文講話」　終累航班延誤近2小時（點圖放大瀏覽）：

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綜合內媒報道，這宗事件發生於6日深夜，事發班機為新加坡航空SQ826班機，根據網友上傳網絡的影片顯示，當時飛機已在滑行，準備起飛，但有一名女乘客堅持要上廁所。空服員隨即上前勸阻，但女子不理會，依然大鬧不止，甚至出言辱罵空服員，並且不停大喊：

有種你不要用中文和英文跟我講話！

機艙內有乘客非常不滿，忍不住揶揄她：

我們不丟人，妳丟人。
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場面越來越失控，此時空服員努力平息爭端，並勸乘客們不要繼續爭吵，而機師評估情況後，決定返回登機口，讓女子和她的同伴下飛機，以確保其他乘客和機組人員的安全。

至於鬧事女子被轉交給新加坡樟宜機場警方處理，這宗事件也導致航班延誤1小時46分鐘才起飛。根據飛航網站FlightAware數據顯示，這架航班原定7日凌晨1時15分出發，早上6時02分抵達上海浦東機場，但卻延至凌晨3時01分出發，並於上午7時47分抵達。

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