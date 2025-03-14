《哪吒2》馬來西亞盛大上映　中國學生：看了三次　再看一場支持

周四（13日），《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在馬來西亞約百家影院盛大上映，吸引了眾多影迷前來觀影。周五（14日）上午，來自中國的留學博士生張同學在吉隆坡的影院觀看了首場IMAX，並分享了她的觀影體驗。她透露，自己在國內已看過三場，決定再看一場支持。



來自北京的張同學目前在馬來西亞一所公立大學攻讀博士學位。她表示，自2019年觀看《哪吒1》後便成為了該系列的影迷。今年寒假期間，她在北京的影院獨自觀看了《哪吒2》，隨後又在家人陪伴下再次觀賞。由於家附近的影院沒有IMAX影廳，她於2月13日在北京的環球影城體驗了IMAX版本，對視覺和音響效果感到非常滿意。

她聽聞學校附近的影院於周日（9日）晚上8點開始售票，便提前前往影院。開售後不久，她便購得票價為35馬來西亞幣（折合約61港元）的票。返回宿舍後，張同學發現市中心的影院幾乎售罄，許多網友因訪問量過大無法登入訂票APP。

張同學的電影票。（極目新聞）

在周四上午的首場IMAX觀影中，雖然大廳未滿座，但氣氛熱烈，觀眾笑聲不斷，結束後更是響起了掌聲。影院還贈送了紀念票根和電影專屬紀念卡，張同學因此錄製了一段卡片開箱影片，祝賀作品在馬來西亞的票房大賣。

張同學解釋為何要「第四刷」《哪吒2》，她表示希望體驗不同版本的影像效果，並且作為影視專業的學生，想要積累專業經驗。她同時也是動漫迷，對中國動畫在國際上的崛起感到興奮和自豪。她認為《哪吒2》不僅是一部動畫片，更是了解中國文化的重要作品，融合了中國的民族音樂和古文物，展現了國漫的最前沿技術。

《哪吒之魔童鬧海》宣傳海報

《哪吒2》劇照

根據張同學的觀察，目前在馬來西亞的TGV網絡購票渠道有40家影院正在上映《哪吒2》，而另一大平台GSC則有54家。市中心最大的影院一天的排片接近20場，其中IMAX場次就有四場。她提到，與已上映一個月的《美國隊長4》相比，當前正是《哪吒2》熱映的時候。

另一位馬來西亞華人李淑瑜也對《哪吒2》充滿期待，並在上映首日前往觀影。她表示影片中的打鬥場面和親情戲感人至深，令人感同身受。李女士稱讚影片劇情耐人尋味，笑點頻出，呼籲尚未觀看的朋友儘快前往影院，並表示自己已準備再次購買IMAX票進行二刷。

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