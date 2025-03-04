無償捐出南京大屠殺史料　美國當舖老闆再訪華：想看《哪吒2》

2022年11月，美國當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）將一本內有30多張南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，無償捐贈給中國駐芝加哥總領事館，引發廣泛關注。去年底，凱爾啟動了他的首次中國之旅，一留便是90天，直到今年1月底。他將這段經歷視為一生難忘的旅程，還在告別影片中多次哽咽流淚，並表示自己一定會再來。凱爾很快兌現承諾，3月4日，他再次來到中國，並表示非常想看大熱電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）。



剛一落地，在接受內媒採訪時，他就真的非常想看《哪吒2》。他表示自己目前只看了第一部，但兩周前，他的助理提議看第二部，所以這次中國行，他超想要看第二部，「我非常喜歡」。

凱爾表示，自己在美國待了一個月的時間，雖然非常忙，但他非常想念中國。這次中國行將會持續3個月左右，由於他剛從寒冷的美國明尼蘇達州過來，因此這次他打算去中國的南方，希望看到更多中國美麗的景點、科技，去探索這個國家，並希望能夠吸引更多美國人來。

3月4日，凱爾在北京首都國際機場展示中美國旗胸針。（上游新聞）

他又強調，自己不為美國政府工作，只是以一個普通的美國公民的身份來到中國，拍攝一些旅行影片，參觀一些歷史遺跡，幫助更多的美國人了解真正的中國。

據此前報道，凱爾畢業於明尼蘇達大學，主修日本研究，因此學習過關於南京大屠殺內容，「要知道還有人否定發生過南京大屠殺，那些人的理由是沒有什麼證據。」他認為人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史，才能從錯誤中汲取教訓，「我保證（相簿） 一定不會歸私人收藏家所有，也不會交給日本政府。」

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2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

後來，凱爾接受訪問時稱，「保護歷史是很重要的，你不能拋棄它，你不能抹除它，因為那樣我們就注定會重蹈覆轍」、「所以當我看到這些照片，看到照片裏發生的事情時，我認為這是戰爭罪，這應該屬於博物館而非私人收藏，我必須盡我所能，這是我的操守，我的操守告訴我那是沾血的錢，你不能以此牟利。」

在今年初告別影片中，凱爾情感真摯。（影片截圖）

凱爾在天安門觀看升旗儀式。（網上圖片）

凱爾受邀參加央視春晚。（影片截圖）

2024年11月，凱爾啟動了他的首次中國之旅。在接受採訪時，他表示，部分西方媒體對中國的描述失之偏頗，當他真正到了這裏，才發現中國的發展早已超出了他的想象。他提到，在酒店，智慧化的機器人能將餐品自動送到房門口，並形容北京為「公元3000年的城市」。他強調，親身體驗才能真正了解一個地方的歷史，並鼓勵對歷史感興趣的人親自來中國看看。